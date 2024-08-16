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Fransa'nın İsrailli Yerleşimcilerin Saldırılarına Tepkisi

Fransa, Batı Şeria'daki saldırıları kınayarak İsrail'e gerekli önlemleri alma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 17:21
Fransa'nın İsrailli Yerleşimcilerin Saldırılarına Tepkisi

Fransa'nın Sert Tepkisi

Fransa, işgal altındaki Batı Şeria’da Israilli yerleşimcilerin düzenlediği şiddet eylemlerini şiddetle kınadı. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cit köyünde meydana gelen bir saldırıda bir Filistinli hayatını kaybederken, birçok ev ve aracın da ateşe verildiği bildirildi.

Saldırıların Artışı ve Cezasızlık

Açıklamada, bu tür saldırıların artış gösterdiği ve yerleşimcilerin cezasızlık içinde eylemlerini sürdürdüğü vurgulandı. Fransa, bu durumu endişe verici bulmakta ve İsrail hükümetine bu suçların faillerini bulmak için gerekli önlemleri bir an önce alması yönünde çağrıda bulunmaktadır.

Fransa'nın Yaptırım Politikasını Vurgulaması

Ayrıca, Fransa'nın, işgal altındaki Batı Şeria'da şiddet eylemlerine karışan yerleşimcilere karşı çeşitli yaptırımlar uyguladığı ifade edildi. 7 Ekim 2023’ten bu yana, İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı saldırılarla birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve şiddet olaylarının da önemli ölçüde arttığı kaydedilmektedir.

Ölü ve Yaralı Sayıları

Yapılan açıklamalara göre, 7 Ekim'den bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail askerleri ve yerleşimcilerle yapılan saldırılarda toplamda 633 Filistinli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 5,400 Filistinli de yaralanmıştır. Bu üzücü olaylar, uluslararası toplumu derinden etkilemekte ve çözüm arayışlarını sürdürmektedir.

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