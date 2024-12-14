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Fransa'nın Kuzeyinde Göçmenler de dahil 5 Kişi Öldürüldü

Fransa'nın Dunkerque kentinde göçmenlerin arasında bulunduğu 5 kişi, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 22:53
Fransa'nın Kuzeyinde Göçmenler de dahil 5 Kişi Öldürüldü

Fransa'nın kuzeyinde, Dunkerque kenti yakınlarında yaşanan trajik bir olayda, aralarında göçmenlerin de bulunduğu 5 kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Cinayetlerin Ayrıntıları

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yerel saatle 16.00 sularında gerçekleşen olayda, 2 göçmen ve 2 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Saldırılar, Loon-Plage kasabasında dört kez, Wormhout kasabasında ise bir kez meydana geldi.

Olay Anından İlk Bilgiler

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Utopia 56 yardım kuruluşu sorumlususu Salome Bahri, Loon-Plage'deki göçmen kampında silah sesleri duymalarının ardından, ekiplerine kamp alanını terk etmeleri talimatı verdiğini belirtti. Bahri, dernek çalışanlarının hızlıca bölgeden tahliye edildiğini ve olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ile sağlık ekibinin yönlendirildiğini ifade etti.

Yaralılar ve Şüpheli

Saldırıda yaralanan kişilerin olduğu bilgisi de geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak müdahale etti. Loon-Plage’daki saldırının faili olduğu düşünülen 22 yaşındaki bir şüpheli, jandarmaya teslim oldu. Şüphelinin aracında 3 silah bulunduğu ve ifadesinin alındığı kaydedildi.

Wormhout Olayı

Wormhout kasabasındaki saldırıda ise başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulmuş bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olayın detayları henüz netleşmezken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

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