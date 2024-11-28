Fransa'nın Netanyahu'nun Tutuklama Emri Konusundaki Çelişkili Tavrı Süre Gidiyor

Fransa'nın Tutuklama Emri Üzerine Tartışmaları Sürüyor

Fransa, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama emri çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu topraklarına gelmesi halinde tutuklayıp tutuklamayacağı konusunda çelişkili eğilimler sergilemeye devam ediyor. Bu hafta yapılan açıklamalarda, Fransa Başbakanı Michel Barnier, ülkesinin UCM'nin bu tutuklama emriyle ilgili "uluslararası hukukta üzerine düşen yükümlülükleri uygulayacağını" belirtmişken, dün Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun uluslararası hukuktaki dokunulmazlıktan yararlanabileceğini savundu.

Çelişkili Açıklamalar ve Eleştiriler

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklaması, bakanlığın haftalık basın toplantısında gündeme geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Roma Statüsü'nde Fransa'nın uyması gereken farklı yükümlülükler bulunuyor" dedi. AA muhabirinin "Netanyahu, Fransa'ya gelirse tutuklanacak mı?" sorusuna Lemoine, uluslararası hukukun mekanizmasını hatırlatarak yanıt verdi.

Lemoine, "Roma Statüsü'nün 86. maddesi uyarınca, Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği yapmak yükümlülüğümüz var. Bunun yanı sıra 98. maddede öngörülen dokunulmazlıklara saygı gösterme zorunluluğumuz bulunmakta. Bu durum, iki farklı hukuki unsur olarak değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun Paris Ziyareti ve Yargı Yetkisi

Netanyahu'nun Paris'e gelme olasılığına dair Lemoine, "Bu, şu anda bir varsayım. Netanyahu'nun Fransa'ya geleceğine dair bir plan yok" dedi. Bunun yanı sıra, Netanyahu'nun Paris'e geldiği takdirde tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin olarak da yargının karar vermesi gerektiğini belirtti:

"Yine vurgulamak gerekirse, bu tür süreçler, Fransız hükümetinin kararı değil, yargıçların karar verdiği bir konudur. Hukuka saygı gösterilmesi gerektiği bizim için önemlidir."

Bölgedeki İşbirlikleri ve Sonuçlar

Lemoine, Fransa'nın, 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmalarla birlikte, İsrail hükümetiyle sürekli temas halinde olduklarını ve bu işbirliğinin, bölgede ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve siyasi çözümler için önemli olduğunu ifade etti.

Bakan, Fransa'nın bu açıklamalarında, iki devletli çözüme dayalı bir siyasi çözümün uygulanması için Tel Aviv hükümetiyle işbirliğinin devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, uluslararası hukuktaki "dokunulmazlık" kavramı üzerinden yapılan değerlendirmelerde, Putin'e uygulanan tutuklama emrinin de benzer biçimde ele alınması gerektiğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında ise, uluslararası yükümlülüklerin yerine getirileceği yinelendi, ancak UCM'nin tutuklama emriyle ilgili atılacak adımlar hakkında net bilgilerin verilmediği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.