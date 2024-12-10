Fransa'nın Savaş Uçakları Çad'dan Çekilmeye Başladı

Fransa'nın Savaş Uçakları Çad'dan Ayrılıyor

Çad ile Fransa arasındaki askeri işbirliği anlaşmasının sona ermesi üzerine, Fransa’ya ait savaş uçaklarının ülkeyi terketmeye başladığı bildirildi. Çad Genelkurmay Başkanlığı, bu çekilmenin başladığını duyurdu.

Açıklamalar ve Süreç

Çad Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Fransa ile yapılan askeri işbirliği anlaşmasının sona erdiği ve bu çerçevede Fransız savaş uçaklarının çekilmeye başladığı kaydedildi. Ayrıca, çekilme sürecinin tüm aşamaları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.

İşbirliği Anlaşmasının İptali

Çad Hükümeti, 28 Kasım tarihinde Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendiren anlaşmayı iptal etme kararı aldığını duyurdu. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini önemli ölçüde etkileyebilir.