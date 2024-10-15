Fransa'nın Tayvan Üzerindeki Çin Tatbikatına İlişkin Endişeleri

Fransa'dan Çin'in Tayvan Tatbikatına Tepki

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Tayvan çevresinde gerçekleştirdiği kapsamlı askeri tatbikatı endişeyle izlediğini duyurdu. Bakanlık, özellikle bu tatbikatın, Tayvan'ın egemenlik ihtilafı çerçevesindeki hassasiyeti artırdığına dikkat çekti.

'Müşterek Kılıç-2024B' Tatbikatı

Çin, Kara, hava ve deniz kuvvetlerinden birliklerin katılımıyla düzenlenen 'Müşterek Kılıç-2024B' isimli tatbikata ilişkin Fransa'nın resmi açıklamasında, bu tür askeri harekatların bölgedeki barış ve istikrarı tehdit edebileceği belirtildi. Fransa, Tayvan Boğazı'nda barışın korunmasına olan bağlılıklarını vurgulayarak, statükonun tek taraflı değişimlerine karşı çıkacaklarını ifade etti.

Çin'in İhlalleri ve Fransa'nın Tavrı

Son olarak, Li Şi adlı Çin ordusu sözcüsü, tatbikatın akşam saatlerinde sona erdiğini bildirdi. Tayvan'ın lideri Lai Ching-te'nin ise, 'Çin'in Tayvan'ı temsil etme hakkı yok' şeklindeki ifadelerine atıfta bulunarak, bu tatbikatın, Tayvan'daki egemenlik hususlarını daha da zorlaştırabileceği kaydedildi. Fransa, bu tırmanışın önlenmesi gerektiği görüşünü savunuyor.

Tayvan'ın Bağımsızlık İhtilafı

Çin, Tayvan'ı kendisine ait bir parça olarak görmekte ve bu bölgede yeniden birleşme amacı doğrultusunda güç kullanımını dışlamadığını ifade etmektedir. Ancak Tayvan, 1949 yılından bu yana fiili olarak bağımsız bir yönetim sergilemektedir. Son yıllarda, Çin’in askeri baskısını artırması, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmıştır.