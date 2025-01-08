Fransa'nın Yaptırım Açıklaması: AB, Suriye'deki Kısıtlamaları Kaldırabilir

Fransa'dan Önemli Açıklama: AB Yaptırımları Kaldırabilir

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği'nin (AB), Suriye'de insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen ve ülkenin toparlanmasını zorlaştıran yaptırımlarını "hızla kaldırabileceğini" bildirdi.

France Inter radyosuna konuşan Barrot, ABD'nin Suriye'ye yönelik sağladığı muafiyetlerin benzerinin AB tarafından da uygulanabileceğini belirtti. Barrot, özellikle enerji ile havale işlemlerine dair sağlanan 6 ay süreli muafiyetin önemine dikkat çekti.

Tarih Belirsiz, Ama İhtiyaç Var

Barrot, mevcut yaptırımların insani yardıma erişimi zorlaştırdığını ve ülkenin toparlanmasını engellediğini vurgulayarak, bu kısıtlamaların "hızla kaldırılabileceğini" ifade etti. Ancak, kararın uygulanmasına dair kesin bir zaman aralığı vermedi.

Barrot, daha fazla siyasi yaptırımın kaldırılmasının, Suriye’nin yeni yönetiminin geçiş sürecini nasıl yöneteceğine bağlı olduğunu aktardı.

Toplantılar ve Gelecek Planları

Bakan Barrot, ayrıca, "Avrupalı ortaklarımızla görüştüğümüz başka kaldırılabilecek yaptırımlar da var ancak bu, Suriye'deki kadın ve güvenlik konusundaki beklentilerimizin ne hızda dikkate alınacağına bağlı." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Son olarak, Barrot, 3 Ocak’ta Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile birlikte, AB'yi temsilen Şam’da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldiğini hatırlattı.