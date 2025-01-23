Fransa, Orta Doğu'nun Yeniden İnşası İçin Destek Arıyor

Fransa, Orta Doğu Destek Sözü Verdi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Orta Doğu'daki krizlerin ardından Suriye, Gazze ve Lübnan'ın yeniden inşasına katkıda bulunma konusunda kararlılık vurguladı.

Dünya Ekonomik Forumu'nda Önemli Açıklama

Barrot, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 55. Yıllık Toplantıları kapsamında yaptığı konuşmada, bu ülkelerin yeniden inşasına katılmaya ve siyasi çözümleri pekiştirmeye istekli olduklarını ifade etti.

"Gazze, Lübnan veya Suriye olsun, bu ülkelerin yeniden inşasına katılmaya ve siyasi çözümleri pekiştirmeye istekliyiz" diyen Barrot, ayrıca Fransa ve Suudi Arabistan’ın, haziranda ABD'de Filistin meselesi ile ilgili yapılacak 2 devletli çözüm konferansına eş başkanlık edeceğini hatırlattı.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Barrot, Fransa'nın Filistin Devleti'ni henüz resmi olarak tanımadığına dikkat çekerek, bu durumun, "karşılıklı tanıma ve güvenlik garantisi olan 2 devletli çözümün taslağına daha yakın bir zamanda olması gerektiğini" belirtti.

"Hazirandaki konferansın 2 devletli çözüme giden dönülemez bir yolun belirleyici adımı olması için çok çalışacağız" diyen Barrot, Avrupa ülkelerinin ulusal çıkarlarının, Orta Doğu'daki durumla doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizdi.

Barrot, ABD ve Avrupa'nın dışişlerine ilişkin konularda her zaman aynı görüşte olmasa da birlikte çalışabilme yeteneklerini vurgulayarak, bu iş birliğinin önemini dile getirdi.