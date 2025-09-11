Fransa, Polonya'nın NATO Hava Savunmasına 3 Rafale Gönderiyor

Fransa, Polonya hava savunmasını güçlendirmek için Rafale gönderiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından, ülke üzerindeki NATO hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Fransız Rafale savaş uçaklarını tahsis edeceğini açıkladı.

Macron'dan uluslararası koordinasyon

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya'nın hava sahasının korunması konusunda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüştüğünü bildirdi. Kıta güvenliğinin "mutlak öncelikleri" olduğunu vurgulayan Macron, "Rusya'nın Polonya'ya yönelik İHA saldırılarının ardından, NATO müttefiklerimizle birlikte Polonya hava sahasının ve Avrupa'nın doğu yakasının korunmasına katkıda bulunmak üzere 3 Rafale savaş uçağı konuşlandırmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Polonya'da hava trafiğine kısıtlama

Öte yandan, Polonya'nın Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirildiği duyuruldu. Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı tarafından X platformunda yapılan paylaşımda, "Devletin güvenliğini sağlamak amacıyla, 10 Eylül ile 9 Aralık arasında Polonya'nın doğu kesiminde sınırlı bölge şeklinde bir hava trafiği kısıtlaması getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Polonya, 10 Eylül tarihinde Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini ve Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıkladı.