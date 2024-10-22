Fransa Savunma Bakanı, Lübnan'daki İç Savaş Riski Hakkında Uyardı

Fransa'dan Lübnan'a Acil Uyarı

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, İsrail'in devam eden saldırıları ışığında Lübnan'da "yaklaşan bir iç savaş" riski konusunda uyarıda bulundu. Bu açıklamalar, LCI kanalında katıldığı bir program sırasında gündeme geldi.

Şiddetin Tırmandırılması Önlenmeli

Bakan Lecornu, Orta Doğu'da şiddetin tırmandırılmasını önlemenin ve bölgesel istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yaparak, acil bir ateşkesin gerekliliğini belirtti. Lübnan'daki durumun "kırılgan" olduğunu ifade eden Lecornu, ülkenin tamamen "çökeceği" uyarısında bulundu.

Ateşkesin Önemi

Lecornu, ateşkesin kolektif güvenlik için bir zorunluluk olduğunu söyleyerek, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının genel bir savaşa dönüşebileceğini kaydetti. "İsrailli dostlarımıza, bu tırmandırma tuzağına düşmemelerini söylüyoruz." dedi.

UNIFIL'e Yönelik Saldırılar

Bakan ayrıca, Fransız askerlerinin görev yaptığı Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL)'nün İsrail ordusu tarafından hedef alınmasını eleştirerek, BM güçlerinin güvenliğinin gerekli önlemlerle sağlanmadığını vurguladı.

Fransa, 24 Ekim tarihinde Paris'te Lübnan halkına ve egemenliğine destek vermek amacıyla uluslararası bir konferans düzenlemeyi planlıyor.

Ölü Sayısı ve Yerinden Edilme

8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplamda 2,483 kişinin hayatını kaybettiği, 11,628 kişinin yaralandığı bildirilmektedir. İsrail'in hava bombardımanları nedeniyle yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor; sınırlar dışına göç edenlerin sayısının 486,000'den fazla olduğu açıklanmıştır.