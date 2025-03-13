Fransa Savunma Bakanı: 'Rusya Bizi Hasım Seçti'

Fransa Savunma Bakanı'ndan Önemli Açıklamalar

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ne tam anlamıyla savaşta ne de tamamen barış içinde bulunduklarını belirterek, "Rusya bizi hasım seçti." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşına Dair Değerlendirmeler

Lecornu, katıldığı France 2 kanalında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kiev hükümetine sağlanacak güvenlik garantinin, Ukrayna'nın silahsızlandırılmamasından geçtiğini vurgulayan Lecornu, bunun kendileri için kırmızı çizgi olduğunu ifade etti.

Ateşkes ve Barış Anlaşmaları Üzerine Uyarılar

Lecornu, "Ancak ateşkesi ya da kötü bir barış anlaşmasını, Rusya’nın askeri kapasitesini yeniden oluşturmasına olanak tanıyacak kötü bir taktiksel duraklamayla karıştırmamak gerekir." diyerek kalıcı bir barış arayışında olduklarını belirtti.

Yeni Savaş Biçimleri ve Tehditler

Rusya'nın savaş biçimlerini yeniden icat ettiğini söyleyen Lecornu, bunun savaşta olmadığımız ancak tamamen barış içinde de bulunmadığımız anlamına geldiğini dile getirerek, enerji savaşları ve siber saldırılar gibi gözle görülmeyen tehditlerle karşılaştıklarını vurguladı.

Çatışma Mantığına Doğru İlerleyiş

Artık işgal edilmeden de yenilginin mümkün olduğunu belirten Lecornu, "Rusya bizi hasım seçti, yavaş yavaş bir çatışma mantığına doğru ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Hava Sahasının Korunması Gerekliliği

Lecornu, Avrupa'daki ABD birliklerinin çekilme ihtimaline dair net bir bilgi bulunmadığını belirterek, savaş alanında olduğu gibi barış zamanında da hava sahasının korunması gerektiğini vurguladı.