Fransa, Suriye'ye Diplomatik Heyet Gönderecek

Fransa, Suriye'ye Diplomatik Heyet Gönderiyor

Fransa, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye diplomatik bir heyet göndereceğini duyurdu. Bu önemli gelişme, Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile kamuoyuna yansıdı.

Heyetin Ziyareti ve Hedefleri

Açıklamaya göre, Suriye'de, Esed rejiminin son bulmasının ardından "kapsayıcı ve barışçıl bir geçişe" katkı sunmak amacıyla Fransız diplomatik heyeti, yarın Suriye'ye ziyarette bulunacak. Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, France Inter kanalına verdiği demeçte, bu ziyaretin 12 yıl aradan sonra gerçekleştiğine dikkat çekerek, heyetin Şam ile ilk teması kuracağını belirtti.

İnsani İhtiyaçlar ve Güvenlik Durumu

Barrot, heyetin, Suriye'deki yeni otorite ile acil insani ihtiyaçlar, siyasi durum ve güvenlik konularında bir değerlendirme yapacağını ifade etti.

Suriye'deki Çatışmalar

Öte yandan, Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmaların yoğunlaştığı bildirildi. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük şehirlerde üstünlük sağladı.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halkın da destek vermesiyle birlikte rejim, Şam ve diğer bölgelerde kontrolünü kaybederek çökmüş durumda. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarının sona erdiği bu dönemde, rejim lideri Esed'in de başkentten kaçtığı bildiriliyor.

Ayrıca, Suriye Milli Ordusu, aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG’den kurtarmayı başardı. Bu operasyonda Münbiç ilçesinin de ele geçirilmesiyle, Fırat Nehri'nin batısındaki büyük terör üssü temizlenmiş oldu.