DOLAR
34,96 0,01%
EURO
36,75 -0,03%
ALTIN
2.988,92 -0,41%
BITCOIN
3.655.451,18 -1,4%

Fransa, Suriye'ye Diplomatik Heyet Gönderecek

Fransa, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye diplomatik heyet göndereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 12:50
Fransa, Suriye'ye Diplomatik Heyet Gönderecek

Fransa, Suriye'ye Diplomatik Heyet Gönderiyor

Fransa, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye diplomatik bir heyet göndereceğini duyurdu. Bu önemli gelişme, Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile kamuoyuna yansıdı.

Heyetin Ziyareti ve Hedefleri

Açıklamaya göre, Suriye'de, Esed rejiminin son bulmasının ardından "kapsayıcı ve barışçıl bir geçişe" katkı sunmak amacıyla Fransız diplomatik heyeti, yarın Suriye'ye ziyarette bulunacak. Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, France Inter kanalına verdiği demeçte, bu ziyaretin 12 yıl aradan sonra gerçekleştiğine dikkat çekerek, heyetin Şam ile ilk teması kuracağını belirtti.

İnsani İhtiyaçlar ve Güvenlik Durumu

Barrot, heyetin, Suriye'deki yeni otorite ile acil insani ihtiyaçlar, siyasi durum ve güvenlik konularında bir değerlendirme yapacağını ifade etti.

Suriye'deki Çatışmalar

Öte yandan, Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmaların yoğunlaştığı bildirildi. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük şehirlerde üstünlük sağladı.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halkın da destek vermesiyle birlikte rejim, Şam ve diğer bölgelerde kontrolünü kaybederek çökmüş durumda. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarının sona erdiği bu dönemde, rejim lideri Esed'in de başkentten kaçtığı bildiriliyor.

Ayrıca, Suriye Milli Ordusu, aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG’den kurtarmayı başardı. Bu operasyonda Münbiç ilçesinin de ele geçirilmesiyle, Fırat Nehri'nin batısındaki büyük terör üssü temizlenmiş oldu.

İLGİLİ HABERLER

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı: İBB'den Yeni Gelişmeler
2
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF'ten 'Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı'
3
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 2025'te Memur Maaşlarına %15 Ek Zam Talebi
4
Kayseri'de İş Kazası: Makineye Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti
5
Rusya, Donetsk'te Yelizavetovka'yı Ele Geçirdi
6
Suriyeli Rezak Ailesi, Adıyaman'dan Ülkelerine Dönüş Yolu Açtı
7
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

Garanti BBVA, Mobil Uygulamasındaki Yatırım Menüsünü Yeniledi

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

Dinçer Güner'in 2025 Burç Yorumları: Koç ve Yükselen Koç Burçlarını 2025'de Neler Bekliyor?

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!