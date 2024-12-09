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Fransa, Suriyeli Sığınmacıların Başvurusunu Askıya Almaya Hazırlanıyor

Fransa, Suriyeli sığınmacıların başvurularını askıya almayı planlıyor. Olayın ardından Almanya'nın benzer uygulamaları gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:43
Fransa, Suriyeli Sığınmacıların Başvurusunu Askıya Almaya Hazırlanıyor

Fransa, Suriyeli Sığınmacıların Başvurularını Askıya Alma Kararı Alıyor

Fransa yönetimi, Suriyeli sığınmacıların sığınma başvurularının incelenmesini askıya almayı düşünüyor. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa İçişleri Bakanlığı, Almanya'nın uyguladığı benzer bir modeli hayata geçirme konusunda çalışmalar yürütüyor.

Beşşar Esed Rejiminin Çöküşü Sonrası Artış Bekleniyor

Fransa hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çöküşünün ardından artması muhtemel sığınma taleplerini frenlemek amacıyla bu adımı atmayı planlıyor. Bu süreçte, Fransa Mültecileri ve Vatansızları Koruma Dairesi (OFPRA) verilerine göre, geçtiğimiz yıl 4 bin 465 Suriyeli Türkiye'de sığınma talebinde bulunmuştu.

Almanya'nın Uygulaması ve Etkileri

Almanya'da Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF), Suriyelilerin iltica başvurularını bir sonraki duyuruya kadar işleme koymayacağını açıklamıştı. Bu karar, 46 bini ilk başvuru olmak üzere toplam 47 bin 270 iltica başvurusunu etkilemişti.

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