Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fransa, Telegram'ın Kurucusu Pavel Durov'un Gözaltı Süresini Uzattı

Fransa, Telegram CEO'su Pavel Durov'un gözaltı süresini 48 saat uzattı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 13:25
Fransa, Telegram'ın Kurucusu Pavel Durov'un Gözaltı Süresini Uzattı

Fransa'daki Gözaltı Süreci

Fransız yargı makamları, popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un gözaltı süresini 48 saat daha uzatma kararı aldı. Durov, 24 Ağustos tarihinde Paris'teki Bourget Havaalanı'na indiği sırada gözaltına alınmıştı. Yerel saatle 20.00 civarında gerçekleşen bu olayda, gözaltı süresi iki gün daha uzatıldı.

Yasal Süreç ve Olası Sonuçlar

Fransa'da gözaltı süresinin en fazla 96 saat ile sınırlı olduğu biliniyor. Durov'un gözaltı süresi sona erdiğinde, ya serbest bırakılacak ya da hakkında suç duyurusunda bulunularak yeniden gözaltına alınabileceği belirtiliyor.

Durov'un Suçlamaları ve Telegram'ın Yanıtı

Pavel Durov, Telegram platformunda yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle Fransa'da gözaltına alındı. Bu süreçte Rusya, Fransa'ya Durov ile ilgili erişim talep eden bir nota vermişti. Telegram ise Durov'a yönelik suçlamaları "saçmalık" olarak nitelendirerek, şu açıklamayı yaptı: "Telegram, Dijital Hizmet Yasası dahil Avrupa Birliği'nin yasalarına uymaktadır. Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yok ve Avrupa'ya sık sık seyahat etmektedir."

Pavel Durov'un Geçmişi

Pavel Durov, aynı zamanda Rusya'nın önde gelen sosyal medya platformu VK'nın kurucusudur. 2014 yılında Rusya'yı terk eden Durov, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlıklarına sahiptir. Servetinin ise yaklaşık 15 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Telegram, dünya çapında aylık 900 milyon aktif kullanıcısı ile büyük bir popülariteye sahip.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!