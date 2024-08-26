Fransa, Telegram'ın Kurucusu Pavel Durov'un Gözaltı Süresini Uzattı

Fransa'daki Gözaltı Süreci

Fransız yargı makamları, popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un gözaltı süresini 48 saat daha uzatma kararı aldı. Durov, 24 Ağustos tarihinde Paris'teki Bourget Havaalanı'na indiği sırada gözaltına alınmıştı. Yerel saatle 20.00 civarında gerçekleşen bu olayda, gözaltı süresi iki gün daha uzatıldı.

Yasal Süreç ve Olası Sonuçlar

Fransa'da gözaltı süresinin en fazla 96 saat ile sınırlı olduğu biliniyor. Durov'un gözaltı süresi sona erdiğinde, ya serbest bırakılacak ya da hakkında suç duyurusunda bulunularak yeniden gözaltına alınabileceği belirtiliyor.

Durov'un Suçlamaları ve Telegram'ın Yanıtı

Pavel Durov, Telegram platformunda yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle Fransa'da gözaltına alındı. Bu süreçte Rusya, Fransa'ya Durov ile ilgili erişim talep eden bir nota vermişti. Telegram ise Durov'a yönelik suçlamaları "saçmalık" olarak nitelendirerek, şu açıklamayı yaptı: "Telegram, Dijital Hizmet Yasası dahil Avrupa Birliği'nin yasalarına uymaktadır. Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yok ve Avrupa'ya sık sık seyahat etmektedir."

Pavel Durov'un Geçmişi

Pavel Durov, aynı zamanda Rusya'nın önde gelen sosyal medya platformu VK'nın kurucusudur. 2014 yılında Rusya'yı terk eden Durov, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlıklarına sahiptir. Servetinin ise yaklaşık 15 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Telegram, dünya çapında aylık 900 milyon aktif kullanıcısı ile büyük bir popülariteye sahip.