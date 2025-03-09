Fransa, Ukrayna'ya Dondurulmuş Rus Varlıklarıyla 195 Milyon Avro Yardım Sağlayacak

Fransız hükümeti, Ukrayna'ya yönlendirilmek üzere dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen 195 milyon avroluk yeni bir yardım paketi açıkladı.

Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransız gazetesi Le Tribune Dimanche'a verdiği röportajda bu yardımın, Ukrayna savunmasının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti. Lecornu, bu destekle birlikte tank ve zırhlı araçların yanı sıra 155 milimetrelik top mermisi ve Fransız yapımı AASM bombası tedarikinin mümkün olacağını ifade etti.

Bakan Lecornu, ayrıca ulusal savunma harcamalarında da bir artış planlandığını ve Fransız savunma şirketi Dassault Aviation'un, aylık 2 olan Rafale savaş uçağı üretimini 2026'dan itibaren 4 ila 5'e çıkaracağını açıkladı.

Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya'nın Avrupa güvenliğine dair oluşturduğu tehdit konusundaki sözlerini yeniden dile getirerek, Avrupa'nın güvenliği için bu yardımların önemine vurgu yaptı.

Öte yandan, İngiltere ve Ukrayna arasında da dondurulmuş Rus varlıkları destekli 2,2 milyar sterlinlik bir kredi anlaşması imzalandığı belirtildi.

Rusya'nın Dondurulmuş Varlıkları

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından itibaren Batı ülkeleri, yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu. Bu tutarın yaklaşık 200 milyar doları AB ülkelerinde yer alıyor. Dondurulan varlıklar, her yıl milyarlarca dolar faiz geliri sağlarken, başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri bu gelirleri Ukrayna’yı desteklemek amacıyla kullanmayı hedefliyor.