Fransa, Ukrayna'ya Rus Topraklarında Fransız Füzesi Kullanma Seçeneğini Değerlendiriyor

Fransa, Ukrayna'ya Savunma Desteğini Artırıyor

Fransa hükümeti, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesinde, Fransız füzelerinin Rus topraklarında sınırlı kullanımına izin vermenin hala bir "seçenek" olduğunu duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, bu durumu değerlendirdi.

Fransa'nın Duruşu

Barrot, "Ukrayna'nın mücadelesi bizim mücadelemizdir" diyerek, Ukrayna'nın topraklarına saldırı düzenleyen Rus askeri hedeflerine karşı kullanılan füzelerin bu bağlamda önemli bir rol oynayabileceğini belirtti. Bakan, "Bunun değerlendireceğimiz bir seçenek olduğunu açıkça söyledik. Yani öte yandan yeni bir şey yok" ifadesini kullandı.

ABD'nin Benzer Kararı

ABD yönetiminin de, Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rus topraklarında kullanma imkanı tanıdığı bildirildi. Bu adım, Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği bir gelişme olarak dikkat çekiyor ve Joe Biden yönetiminin, seçimleri kazanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelmeden önceki önemli kararlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Müttefiklere Etkisi

ABD'nin bu kararının, Ukrayna'nın batılı müttefiklerini de benzer bir adım atmaya teşvik edebileceği öne sürülüyor. Fransa'nın almayı düşündüğü olası adım, savaşın seyrini etkileyebilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.