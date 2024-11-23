Fransa, Ukrayna'ya Uzun Menzilli Füzeleri Kullanma İzni Verdi

Fransa, Ukrayna'ya Füzeleri Kullanma Hakkı Tanıdı

Fransa, Ukrayna'nın uzun menzilli Fransız füzelerini "meşru müdafaa çerçevesinde" Rusya'ya karşı kullanabileceğini açıkladı. Bu açıklama, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un 22 Kasım'da Londra'da verdiği bir röportajda geldi.

Fransız Askerlerin Görev Olanağı

Barrot, Fransız askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda "hiçbir seçeneği dışlamadıklarını" belirtti. Ayrıca, Ukrayna'ya destek verme noktasında Fransa'nın herhangi bir kırmızı çizgisi olmadığını vurguladı.

Savunma Bütçeleri ve Yeni Tehditler

Barrot, Batılı ülkelerin savunma bütçelerini artırmaları gerektiğini ifade ederek, "Daha fazlasını yapmak istiyorsak, daha çok harcamalıyız ve yeni tehditlerle yüzleşmek zorundayız." dedi.

Ukrayna'nın Güvenliği ve NATO Üyeliği

Fransız Bakan, Ukrayna'ya verdiği destek hakkında "Ukrayna'yı ihtiyaç duyduğu miktar ve sürece destekleyeceğiz. Neden? Çünkü burada bizim güvenliğimiz söz konusu." ifadesini kullandı. Rus ordusunun ilerlemesiyle Avrupa'ya yönelik tehditlerin arttığını ifade etti.

Barrot, Ukrayna'nın NATO üyeliğine yönelik kapının açık olduğunu ve Avrupalı müttefikleriyle bu konuda ortak bir tutum geliştirmek için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.