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Fransa, UNIFIL Üssüne Yapılan Roketli Saldırıları Kınadı

Fransız hükümeti, UNIFIL üssüne roket atılması sonucu yaralanan askerler için endişelerini dile getirerek, saldırıları kınadı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:20
Fransa, UNIFIL Üssüne Yapılan Roketli Saldırıları Kınadı

Fransa'dan UNIFIL Üssüne Sert Kınama

Fransa, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üssüne yönelik roketli saldırıları kınadı. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 19 Kasım'da UNIFIL üssüne gerçekleşen saldırıda 4 barış gücü askerinin yaralandığı hatırlatıldı; bunların 3’ünün hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Farklı Bir Saldırı Daha

Aynı tarihte, Fransız askerlerinin de bulunduğu UNIFIL devriyesine ateş açıldığı ancak yaralanma olmadığı vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, UNIFIL’in görevlerini yerine getirebilmesi için hareket özgürlüğünün sağlanmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Güvenlik ve Emniyet Vurgusu

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) personelinin ve tesislerinin güvenlik ve emniyetinin sağlanması gerektiği ifade edildi. Fransa, yerinden edilen insanların evlerine dönmelerini kolaylaştıracak BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının tüm taraflarca tam olarak uygulanması ve derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'den Açıklama

UNIFIL, 19 Kasım tarihinde Lübnan’ın güneyinde askerlere ve tesislerine yönelik 3 saldırı gerçekleştiğini duyurmuş ve bu saldırılardan birinde 4 barış gücü askerinin yaralandığı bilgisini aktarmıştı. Açıklamada, “Büyük ihtimalle Lübnan’daki devlet dışı aktörler tarafından ateşlenen bir roketin Ramiye köyünün doğusundaki ‘UNP 5-42’ üssüne isabet etmesi sonucu görev başındaki 4 Ganalı barış gücü askeri yaralandı.” ifadesine yer verilerek, Hizbullah’a işaret edilmiştir.

BM Güvenlik Konseyinin Rolü

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail’in Mavi Hattın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan’da bulunan Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını öngörüyor. Bu karar, yalnızca Lübnan ordusu ve UNIFIL’e ait silah ve askeri araç gereçlerin bulundurulmasına izin vermektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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