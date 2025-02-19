Fransa ve ABD Dışişleri Bakanları, Ukrayna Gelişmelerini Telefonla Görüştü

Fransa ve ABD Dışişleri Bakanları, Ukrayna'yı Görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, telefon görüşmesinde Ukrayna ile ilgili son gelişmeleri ele aldı. Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, her iki bakan, iletişimi sürdürme ve gelecek günlerde yeniden görüşme konusunda mutabık kaldı.

Önemli Görüşmeler Gündemde

Görüşme sırasında, Suudi Arabistan'da Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerçekleşen görüşme de konuya dahil edildi. Barrot, ayrıca hafta başında Paris’te düzenlenen Ukrayna ve Avrupa güvenliğine ilişkin zirveyi gündeme getirdi.

Görüşmeye, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katıldı.

Diplomasi Trafiği Artıyor

Bu gelişmeler, Rusya ile ABD arasında Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik diplomatik müzakerelerin arttığı bir dönemde yaşanıyor. Avrupalı devletler, "Ukrayna'da barışın Avrupasız sağlanamayacağını" savunuyor. Bu bağlamda, 17 Şubat’ta önde gelen Avrupa devletlerinin katılımıyla olağanüstü bir güvenlik zirvesi düzenlendi.

Son olarak, ABD ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında Suudi Arabistan'da bir araya geldikleri de öğrenildi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini belirtmiş ve savaşın durdurulması için istekli olduklarını ifade etmiştir.