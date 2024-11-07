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Fransa ve ABD İlişkileri: Dürüst Çalışma Taahhüdü

Fransa Dışişleri Bakanlığı, ABD ile dostluk ilişkilerini sürdüreceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 19:08
Fransa ve ABD İlişkileri: Dürüst Çalışma Taahhüdü

Fransa'nın ABD ile İlişkilerdeki Yeni Yaklaşımı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, ABD'de başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın zaferinin ardından Fransa'nın, ABD makamlarıyla olan ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.

Yardımlar ve Fransa'nın Durumu

Lemoine, Bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lemoine, muhabirin, Trump'ın yeniden seçilmesiyle birlikte Ukrayna'ya yapılan ABD yardımlarında bir azalma olabileceğine dair endişelerini aktardığını belirtmesi üzerine, "Trump'ı seçen Amerikan halkının kararını dikkate alıyoruz"

Belli Konulardaki Duruş

Bakan Sözcüsü, Emmanuel Macron'un Trump'ı arayıp kutladığını vurgulayarak, "Uzun yıllardır sürdürdüğümüz dostluk çerçevesinde, açık ve dürüst bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardım konusundaki tutumlarına da değinerek, Avrupa'nın çıkarlarını koruma ve çok taraflı iş birliğini teşvik etme niyetinde olduklarını belirtti.

Avrupa'nın Sesi

Lemoine, Avrupa'nın değerlerinin tehdit altında olduğu her alanda "birlik içinde Avrupa'nın sesini" yükseltme sorumluluğunu üstleneceklerini ifade etti.

Ortadoğu'daki Gelişmeler

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un İsrail ve Filistin bölgelerine yaptığı ziyareti de gündeme getiren Lemoine, bölgedeki barış ve istikrar için çaba gösterileceğini belirtti. Ayrıca, Lübnan'da ateşkes sağlanması gerektiğini ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili ateşkes çağrısında bulundu.

İnsani Yardım ve Gazetecilere Yönelik Tehditler

Son olarak, Lemoine, gelecek günlerde Lübnan'a 40 ton insani yardım gönderileceğini duyurdu ve Orta Doğu başta olmak üzere tüm savaş bölgelerinde gazetecilerin karşılaştığı tehditlere karşı durduklarını vurguladı.

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