Fransa ve ABD İlişkileri: Dürüst Çalışma Taahhüdü

Fransa'nın ABD ile İlişkilerdeki Yeni Yaklaşımı
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, ABD'de başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın zaferinin ardından Fransa'nın, ABD makamlarıyla olan ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.
Yardımlar ve Fransa'nın Durumu
Lemoine, Bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lemoine, muhabirin, Trump'ın yeniden seçilmesiyle birlikte Ukrayna'ya yapılan ABD yardımlarında bir azalma olabileceğine dair endişelerini aktardığını belirtmesi üzerine, "Trump'ı seçen Amerikan halkının kararını dikkate alıyoruz" Bakan Sözcüsü, Emmanuel Macron'un Trump'ı arayıp kutladığını vurgulayarak, "Uzun yıllardır sürdürdüğümüz dostluk çerçevesinde, açık ve dürüst bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardım konusundaki tutumlarına da değinerek, Avrupa'nın çıkarlarını koruma ve çok taraflı iş birliğini teşvik etme niyetinde olduklarını belirtti. Lemoine, Avrupa'nın değerlerinin tehdit altında olduğu her alanda "birlik içinde Avrupa'nın sesini" yükseltme sorumluluğunu üstleneceklerini ifade etti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un İsrail ve Filistin bölgelerine yaptığı ziyareti de gündeme getiren Lemoine, bölgedeki barış ve istikrar için çaba gösterileceğini belirtti. Ayrıca, Lübnan'da ateşkes sağlanması gerektiğini ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili ateşkes çağrısında bulundu. Son olarak, Lemoine, gelecek günlerde Lübnan'a 40 ton insani yardım gönderileceğini duyurdu ve Orta Doğu başta olmak üzere tüm savaş bölgelerinde gazetecilerin karşılaştığı tehditlere karşı durduklarını vurguladı.
Belli Konulardaki Duruş
Avrupa'nın Sesi
Ortadoğu'daki Gelişmeler
İnsani Yardım ve Gazetecilere Yönelik Tehditler
Bakan Sözcüsü, Emmanuel Macron'un Trump'ı arayıp kutladığını vurgulayarak, "Uzun yıllardır sürdürdüğümüz dostluk çerçevesinde, açık ve dürüst bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardım konusundaki tutumlarına da değinerek, Avrupa'nın çıkarlarını koruma ve çok taraflı iş birliğini teşvik etme niyetinde olduklarını belirtti.
Lemoine, Avrupa'nın değerlerinin tehdit altında olduğu her alanda "birlik içinde Avrupa'nın sesini" yükseltme sorumluluğunu üstleneceklerini ifade etti.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un İsrail ve Filistin bölgelerine yaptığı ziyareti de gündeme getiren Lemoine, bölgedeki barış ve istikrar için çaba gösterileceğini belirtti. Ayrıca, Lübnan'da ateşkes sağlanması gerektiğini ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili ateşkes çağrısında bulundu.
Son olarak, Lemoine, gelecek günlerde Lübnan'a 40 ton insani yardım gönderileceğini duyurdu ve Orta Doğu başta olmak üzere tüm savaş bölgelerinde gazetecilerin karşılaştığı tehditlere karşı durduklarını vurguladı.