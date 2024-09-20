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Fransa ve ABD Orta Doğu'da Gerilimi Düşürmek İçin Birlikte Çalışıyor

Fransa ve ABD dışişleri bakanları, Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması için diplomatik adımlar atacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 12:14
Fransa ve ABD Orta Doğu'da Gerilimi Düşürmek İçin Birlikte Çalışıyor

Fransa ve ABD'den Orta Doğu'ya İtidal Çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu'daki tüm taraflara gerilimi azaltma çağrısı yaptı. Paris'te yapılan ortak basın toplantısında, bölgedeki krizler ve gelecekteki diplomatik önlemler ele alındı.

Basın Toplantısındaki Vurgular

Sejourne, Blinken’ın Paris ziyareti vesilesiyle, Uluslararası gündemin yanı sıra, Orta Doğu ve Ukrayna'daki mevcut krize dair tartışmalarda bulunduklarını belirtti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hazırlıklarının da gözden geçirildiğini ifade etti.

Sejourne, bölgedeki durumu endişeyle izlediklerini dile getirerek, "Lübnan, ciddi bir savaş atlatamaz." şeklinde konuştu. Aynı zamanda, Ukrayna'daki çatışmalarla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, Rusya-Ukrayna Savaşı döneminde alınan yaptırımların ihlali konusunda önlemler geliştireceklerini kaydetti.

Gazze'de Ateşkes Çabaları

Bakan Blinken da Fransa ve ABD'nin Orta Doğu ve Lübnan'daki gerilimi azaltmak için ortak bir itidal çağrısı yaptığını duyurdu. Gazze'de bir ateşkese varılması için kararlı bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Blinken, bölgedeki durumu ele alarak, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyi ile ilgili önemli sorunlar olduğunu vurguladı.

Bölgedekilere güvenli bir dönüş imkanı sağlamak amacıyla diplomatik çözümler geliştireceklerini belirten Blinken, ayrıca Ukrayna ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

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