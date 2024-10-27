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Fransa ve Almanya'nın Öncülüğünde 7 Ülke, İsrail'in UNRWA Yasağına Tepki Gösterdi

Fransa, Almanya ve 5 ülke, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerinin yasaklanmasına dair yasa tasarısına endişe duydu.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 20:31
Fransa ve Almanya'nın Öncülüğünde 7 Ülke, İsrail'in UNRWA Yasağına Tepki Gösterdi

Fransa ve Almanya'nın Öncülüğünde Ortak Açıklama

Kanada, Avustralya, Fransa, Almanya, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Krallık, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile ilgili yasaklama girişimine karşı endişelerini dile getirdi. Bu ülkelerin Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama amacını güden yasa tasarısının ciddi bir tehdit oluşturduğuna vurgu yapıldı.

UNRWA'nın Önemi

Açıklamada, UNRWA'nın Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria gibi bölgelerde hayati insani yardım ve temel hizmetler sunduğu belirtildi. Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi durumunda, bu yardımların ciddi şekilde sekteye uğrayacağı ve özellikle Gazze'nin kuzeyinde mevcut olan insani krizin derinleşeceği ifade edildi.

Uluslararası Yükümlülüklere Uyum Çağrısı

Ayrıca, İsrail hükümetine uluslararası yükümlülüklerine uyması gerektiği hatırlatılarak, UNRWA'nın yetki ve ayrıcalıklarına herhangi bir müdahalenin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Knesset'tek Görüşmeler ve Olası Sonuçlar

Knesset'in önümüzdeki günlerde görüşeceği tasarı ile, BM ajansının işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şufat Mülteci Kampı'ndaki faaliyetleri durdurulacak ve Kudüs'teki UNRWA sağlık kliniği kapatılacak. Bu durum, 231 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'ndeki son saldırılar arka planda yaşanıyor.

UNRWA'nın Eğitim ve Yardım Faaliyetleri

UNRWA, 1950'deki kuruluşundan bu yana, 5,9 milyon Filistinli mülteciye gıda, sağlık, eğitim ve barınma gibi insani yardımlar sağlamaktadır. Ancak ajans, çeşitli dönemlerde İsrail saldırıları nedeniyle ciddi zorluklarla karşılaşmış ve maddi kayıplar yaşamıştır.

İddialar ve Soruşturmalar

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in UNRWA çalışanlarına yönelik iddialarının acilen araştırılması gerektiğini belirtmişti. UNRWA, bu iddialara ilişkin kendi iç soruşturmasını başlatmış ve bağımsız araştırmalarla tarafsızlık ilkesinin uygulanabilirliğini incelemeye almıştır.

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