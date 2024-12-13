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Fransa ve Çin, Kazakistan'ın İlk Nükleer Enerji Santraline Destek Vermeye Hazır

Fransa ve Çin, Kazakistan'ın ilk nükleer enerji santralinin inşasında yer almaya hazır olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:30
Fransa ve Çin, Kazakistan'ın İlk Nükleer Enerji Santraline Destek Vermeye Hazır

Fransa ve Çin, Kazakistan'ın ilk nükleer enerji santralinin inşasında yer almaya hazır olduklarını bildirdi. Kazakistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Enerji Bakanı Almasadam Satkaliyev başkanlığındaki Kazak heyetinin nükleer enerji santralinin inşasını üstlenebilecek şirketlerle görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.

Satkaliyev ve heyeti, bu kapsamda önce Fransa'da sonra Çin'de temaslarda bulundu. Fransa'da dış ticaret ve enerjiden sorumlu üst düzey yetkililerle bir araya gelen heyet, Fransız nükleer endüstrisinin önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle görüşerek işbirliği olanaklarını tartıştı.

Görüşmelerde, Fransa tarafı, nükleer santral inşaatı projesinin uygulanmasında Kazakistan'a destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Ardından, Pekin’e geçen Kazak heyeti, Çin Enerji İdaresi ve Atom Enerjisi Kurumu başkanlarıyla bir araya geldi ve nükleer enerji, petrol ve gaz, elektrik enerjisi ve yenilenebilir enerji kaynakları alanında işbirliği ele alındı.

Çin tarafı, nükleer enerji santrali inşaatı projesinin hayata geçirilmesinde Kazakistan’a destek olma taahhüdünde bulundu. Bu temaslar sırasında, Bakan Satkaliyev’in, ülkesinin ilk nükleer enerji santralini inşa edebilecek potansiyel şirketler arasında yer alan Çin'in Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) Genel Müdürü Yanfeng Shen ile de bir araya geldiği kaydedildi.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce yaptığı açıklamada, Kazakistan’a nükleer enerji santrali inşa etme konusunda teklif sunduklarını belirtmişti. Kazak hükümeti, ilk nükleer enerji santralini inşa etme yönünde karar aldıktan sonra, 6 Ekim’de halkın rızasını almak için referandum düzenlemiş ve sandığa gidenlerin %71,12’si "evet" oyu vererek santralin kurulmasını desteklemiştir.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, nükleer enerji santrali inşaatı için potansiyel şirketlerle görüşmelere resmi olarak başladıklarını ve nihai kararın 2025 yılında verileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, santralin inşası için en ileri teknolojilere sahip uluslararası bir konsorsiyum kurulmasını istemektedir. Halihazırda, Kazakistan'da nükleer enerji santralinin inşasını üstlenebilecek potansiyel şirketler arasında Rusya'nın Rosatom, Güney Kore'nin KHNP, Fransa'nın EDF ve Çin'in Ulusal Nükleer Şirketi bulunmaktadır.

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