Fransa ve Endonezya, Bölgesel İstikrar İçin İşbirliğini Güçlendiriyor

Fransa ve Endonezya, İşbirliğiyle İstikrar Arıyor

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, bölgede istikrarın korunması amacıyla işbirliğini derinleştirmek için bir araya geldi. Görüşme, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gerçekleşti.

Savunma Teknolojisi ve İşbirliği Alanları

Endonezya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Frega Wenas, tarafların savunma teknolojisi dahil olmak üzere farklı alanlarda işbirliği yapma konusunda anlaştığını dile getirdi. Wenas, iki ülkenin, bölgedeki istikrarı koruma konusundaki yakın çalışmalarını sürdürme ve işbirliğini artırma hususunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Açıklamalar ve Temenniler

Lecornu, yaptığı bir açıklamada, Sjamsoeddin'i yeni görevinden ötürü tebrik ettiğini belirtti ve Fransa ile Endonezya'nın savunma alanındaki güçlü ilişkilerine dikkat çekti. Lecornu, iki ülkenin savunma alanında eğitim ve operasyonel işbirliğini güçlendirmek istediklerini vurguladı.

Devlet Başkanı ile Görüşme

Lecornu, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile gerçekleştirdiği görüşmesine de değinerek, "Endonezya ile güçlü ikili ilişkilere sahibiz. 2025'te ikili ilişkilerimizin 75. yılını kutlayacağız." ifadelerini kullandı. Lecornu, Subianto ile jeostratejik meseleleri ve iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini konuşmaktan duymuş olduğu memnuniyeti dile getirdi.