Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fransa ve Fas İlişkileri Yeni Bir Döneme Giriyor

Fransa ve Fas, ikili ilişkileri güçlendirerek yeni bir yol haritası üzerinde çalışacaklar.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 11:57
Fransa ve Fas İlişkileri Yeni Bir Döneme Giriyor

İkili İlişkiler İçin Yeni Bir Dönem

Fransa ve Fas, ikili ilişkilerini daha ileri bir seviyeye taşımak amacıyla "iddaa yol haritası" üzerinde çalışacaklarını duyurdu. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fas Başbakanı Aziz Ahnuş arasında gerçekleştirilen bir buluşmanın detayları paylaşıldı.

Provence Çıkarması ve Tarihi Önemi

Macron, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Provence Çıkarması etkinlikleri sırasında, Fransız ve müttefik kuvvetleriyle beraber savaşarak ülkenin kurtuluşuna önemli katkılarda bulunan birçok Faslı askerin anılmasının Fransa için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Dostluk ve Stratejik Ortaklık Vurgusu

Her iki lider, iki ülke arasındaki dostluk ve derin stratejik ortaklık konusundaki memnuniyetlerini dile getirdi. Ahnuş, Macron'un Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mektupta Batı Sahra ile ilgili olarak "Fas'ın egemenliği çerçevesinde bu bölgenin hem bugünü hem de geleceği" için çıkan kararın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Ekonomi ve Kültürel İlişkilerde Yeni Fırsatlar

İki lider, ayrıca Türkiye ve Morocco ilişkilerini güçlendirecek birçok alanda, özellikle ekonomi, tarım, enerji, eğitim ve kültür gibi alanlarda somut adımlar atılması gerektiği görüşünde birleşti. Macron, Kral 6. Muhammed'e geçtiğimiz ay gönderdiği mektubunda, Fransa'nın Fas egemenliğindeki özerklik planını Batı Sahra sorununa çözüm olarak gördüğünü belirtti. Ayrıca, "Fransa'nın, Batı Sahra'nın bugünü ve geleceğiyle ilgili tutumunu desteklemeye devam edeceğini" de vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!