Fransa ve Fas İlişkileri Yeni Bir Döneme Giriyor

İkili İlişkiler İçin Yeni Bir Dönem

Fransa ve Fas, ikili ilişkilerini daha ileri bir seviyeye taşımak amacıyla "iddaa yol haritası" üzerinde çalışacaklarını duyurdu. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fas Başbakanı Aziz Ahnuş arasında gerçekleştirilen bir buluşmanın detayları paylaşıldı.

Provence Çıkarması ve Tarihi Önemi

Macron, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Provence Çıkarması etkinlikleri sırasında, Fransız ve müttefik kuvvetleriyle beraber savaşarak ülkenin kurtuluşuna önemli katkılarda bulunan birçok Faslı askerin anılmasının Fransa için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Dostluk ve Stratejik Ortaklık Vurgusu

Her iki lider, iki ülke arasındaki dostluk ve derin stratejik ortaklık konusundaki memnuniyetlerini dile getirdi. Ahnuş, Macron'un Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mektupta Batı Sahra ile ilgili olarak "Fas'ın egemenliği çerçevesinde bu bölgenin hem bugünü hem de geleceği" için çıkan kararın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Ekonomi ve Kültürel İlişkilerde Yeni Fırsatlar

İki lider, ayrıca Türkiye ve Morocco ilişkilerini güçlendirecek birçok alanda, özellikle ekonomi, tarım, enerji, eğitim ve kültür gibi alanlarda somut adımlar atılması gerektiği görüşünde birleşti. Macron, Kral 6. Muhammed'e geçtiğimiz ay gönderdiği mektubunda, Fransa'nın Fas egemenliğindeki özerklik planını Batı Sahra sorununa çözüm olarak gördüğünü belirtti. Ayrıca, "Fransa'nın, Batı Sahra'nın bugünü ve geleceğiyle ilgili tutumunu desteklemeye devam edeceğini" de vurguladı.