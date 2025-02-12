DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,67 -0,78%
ALTIN
3.368,84 -0,43%
BITCOIN
3.512.192,49 -2,29%

Fransa ve Hindistan'dan Nükleer Reaktör Alanında İşbirliği

Fransa ve Hindistan, modüler reaktörler için 'iyi niyet beyanı' imzaladı. İşbirliği eğitim ve teknoloji alanında güçlenecek.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:31
Fransa ve Hindistan'dan Nükleer Reaktör Alanında İşbirliği

Fransa ve Hindistan’dan Tarihi İşbirliği Adımı

Fransa ve Hindistan, modüler reaktörlerle ilgili işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir "iyi niyet beyanı" imzaladıklarını duyurdu. Bu önemli gelişme, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Paris’teki Yapay Zeka Eylem Zirvesi çerçevesinde gerçekleştirdiği üç günlük ziyaretinin ardından geldi.

İşbirliği Anlaşmaları

Hindistan ve Fransa, ziyaret sırasında modüler reaktörler konusunda karşılıklı işbirliği ve nükleer reaktör sektörü için uzman yetiştirme hedefi doğrultusunda bir anlaşma da imzaladılar. Ziyaret sonrası yapılan ortak açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Modi, imzalanan anlaşmalardan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Modi’nin Ziyareti ve Marsilya Açılışı

Ziyaretin son gününde, Modi, Macron ile birlikte Fransa’nın güneyindeki Marsilya kentinde Hindistan Başkonsolosluğu’nun açılışına katıldı. Bu etkinlik, Hindistan ile Fransa arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladı.

Yapay Zeka Eylem Zirvesi

Yapay Zeka Eylem Zirvesi, 10-11 Şubat tarihlerinde Paris’teki Grand Palais’de gerçekleştirildi. 61 ülkenin katıldığı zirve sonuç bildirgesi, “açık, kapsayıcı ve etik” bir yapay zeka inşası konusunda uzlaşma sağladı.

İLGİLİ HABERLER

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
2
Bahçelievler'de Muhtarın Vurduğu Emlakçı Hayatını Kaybetti
3
BAE ve Irak İki Devletli Çözümü Vurguladı: İsrail-Filistin Gerilimi için Umut Var mı?
4
Tokat'ta Şarampole Düşen Otomobilde Baba ve Oğlu Yaralandı
5
AK Parti'den Müsavat Dervişoğlu'na Sert Tepki: 'Milli İradeye Bağlılık Sorgulanamaz'
6
Putin ve Trump Arasındaki Görüşme: 1,5 Saat Telefonla Konuştular
7
Hakkari'de Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları Tamamlandı

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor