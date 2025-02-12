Fransa ve Hindistan'dan Nükleer Reaktör Alanında İşbirliği

Fransa ve Hindistan’dan Tarihi İşbirliği Adımı

Fransa ve Hindistan, modüler reaktörlerle ilgili işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir "iyi niyet beyanı" imzaladıklarını duyurdu. Bu önemli gelişme, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Paris’teki Yapay Zeka Eylem Zirvesi çerçevesinde gerçekleştirdiği üç günlük ziyaretinin ardından geldi.

İşbirliği Anlaşmaları

Hindistan ve Fransa, ziyaret sırasında modüler reaktörler konusunda karşılıklı işbirliği ve nükleer reaktör sektörü için uzman yetiştirme hedefi doğrultusunda bir anlaşma da imzaladılar. Ziyaret sonrası yapılan ortak açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Modi, imzalanan anlaşmalardan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Modi’nin Ziyareti ve Marsilya Açılışı

Ziyaretin son gününde, Modi, Macron ile birlikte Fransa’nın güneyindeki Marsilya kentinde Hindistan Başkonsolosluğu’nun açılışına katıldı. Bu etkinlik, Hindistan ile Fransa arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladı.

Yapay Zeka Eylem Zirvesi

Yapay Zeka Eylem Zirvesi, 10-11 Şubat tarihlerinde Paris’teki Grand Palais’de gerçekleştirildi. 61 ülkenin katıldığı zirve sonuç bildirgesi, “açık, kapsayıcı ve etik” bir yapay zeka inşası konusunda uzlaşma sağladı.