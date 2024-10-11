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Fransa ve İngiltere'den Lübnan İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Fransa ve İngiltere, BM Güvenlik Konseyi'nde Lübnan'daki çatışmaların durdurulması için acil ateşkes talebinde bulundu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 00:01
Fransa ve İngiltere'den Lübnan İçin Acil Ateşkes Çağrısı

BM Güvenlik Konseyi'nde Lübnan İçin Çağrı

Fransa ve İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın durdurulması amacıyla acil bir ateşkes çağrısı yaptı.

Fransa'nın Açıklamaları

'Orta Doğu'daki Durum' başlığı altında gerçekleştirilen oturumda, Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, gerginliğin azaltılmasının zamanının geldiğini belirtti. Riviere, "Lübnan'da acil ve kalıcı bir ateşkes ihtiyacımız var," dedi.

Uluslararası insancıl hukukun korunması gerektiğini ifade eden Riviere, "Tüm bölgesel aktörler itidal göstermelidir," ifadelerini kullandı. Son görüşmeler sonrası durumun daha da kötüleştiğini vurgulayan Riviere, 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğine dikkat çekti.

İngiltere'nin Endişeleri

Toplantıda söz alan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların, Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin yaşamlarını olumsuz etkilediğini söyledi. Woodward, İsrail'in sivil kayıpları azaltmak için her türlü önlemi alması gerektiğini belirtti.

Woodward, "Lübnan'daki Suriyeli mülteciler, evlerinden edilmişken şimdi çatışmaya maruz kalmak zorundalar," dedi. Ayrıca, BMGK'nın Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üyelerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Orta Doğu'da İstikrar Çağrısı

Woodward, İran'ın Orta Doğu'daki milislere desteğini göz ardı etmemek gerektiğini vurguladı ve Tahran yönetimine saldırıları durdurması yönünde çağrıda bulundu. Ayrıca, Lübnan'da hemen bir ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Her iki diplomat da, diplomasi yerine şiddetin geçmesi durumunda çatışmaların daha geniş bir alana yayılma riski bulunduğunu belirtti.

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