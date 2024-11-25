Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya Asker Gönderme Seçeneğini Yeniden Değerlendiriyor

Fransa ve İngiltere, Asker Gönderme Seçeneğini Gözden Geçiriyor

Le Monde gazetesinin haberine göre, Fransa ve İngiltere, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya askeri birlik gönderme seçeneklerini yeniden değerlendirmeye aldılar.

Donald Trump'ın Seçilmesinin Etkisi

Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi, Fransa ve İngiltere için Ukrayna'daki koalisyon gücünü oluşturmada bir motivasyon kaynağı oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un şubat ayında yaptığı açıklama, "Ukrayna'ya asker göndermenin ihtimal dışı olmadığı" ifadesi, Almanya gibi batılı ülkelerden tepki çekmişti. Ancak söz konusu seçeneğin tamamen askıya alınmadığı belirtiliyor.

İngiltere Başbakanı'nın Ziyareti

Ukrayna'ya batılı birlikler ve özel savunma gruplarının gönderilmesine ilişkin görüşmelerin, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in 11 Kasım'da Fransa'ya yaptığı ziyaretle yeniden alevlendiği iddia ediliyor. İngiliz askeri kaynaklara göre, iki ülke arasında Avrupa'da Ukrayna ve kıta savunmasına odaklanan çekirdek bir müttefik grup oluşturma müzakereleri sürüyor.

Macron'un Açıklamaları ve Tepkiler

Macron, Şubat ayında yaptığı açıklamalarda, 2 yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya asker gönderme konusunda Avrupa ülkeleri arasında fikir birliği olmadığını ancak bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etmişti. Bu sözleri bazı Fransız muhalifler tarafından eleştirilerek Macron'un "ülkeyi savaşa sürüklemekle" suçlanmasına neden oldu. Bazı Avrupa ülkeleri de bu duruma tepki göstererek, Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalinin söz konusu olmadığını savunmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.