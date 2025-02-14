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Fransa ve Lübnan'dan İsrail'e Çekilme Çağrısı

Fransa ve Lübnan, İsrail'in Mavi Hat'tan çekilmesini istiyor. Bakanlar, reformların önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:23
Fransa ve Lübnan'dan İsrail'e Çekilme Çağrısı

Fransa ve Lübnan'dan İsrail'e Çekilme Çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İsrail ordusunun Lübnan-İsrail sınırındaki Mavi Hat'ın güneyine çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barrot ve Recci, Paris'te gerçekleştirilen Uluslararası Suriye Konferansı kapsamında görüştü. Barrot, göreve yeni başlayan Lübnanlı meslektaşını tebrik ederek, Fransa'nın, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın ülkelerini yeniden kalkındırma yönündeki değişim sürecini desteklediğini söyledi.

Fransız Bakan, İsrail ve Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında tarafların taahhütlerine uyması konusunda Fransa'nın kararlılığını dile getirdi.

Recci ve Barrot, Lübnan halkının beklentileri ve ülke ekonomisinin yeniden kalkınması için gelecek reformların önemli olduğunu vurguladı.

İki bakan, kararlaştırılan takvim doğrultusunda İsrail ordusunun Mavi Hat'ın güneyine çekilmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun olarak Lübnan ordusunun bölgede konuşlandırılması gerektiğini belirtti.

Suriye'deki durumu da ele alan iki bakan, bu ülkede barışçıl ve kapsayıcı geçiş sürecinin sağlanması ve herkesin güvenlik çıkarlarının korunması yönündeki beklentilerini dile getirdi. Barrot ve Recci, bölgesel istikrar açısından Suriye ve Lübnan arasında barışçıl ilişkilerin önemine dikkat çekti.

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