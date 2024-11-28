DOLAR
34,6 0,12%
EURO
36,6 -0,03%
ALTIN
2.938,62 -0,04%
BITCOIN
3.289.968,71 1,29%

Fransa ve Nijerya Ekonomik İlişkilerini Güçlendiriyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Nijerya Devlet Başkanı Tinubu ile ekonomik işbirliğini derinleştirmek için önemli anlaşmalara imza attı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 18:26
Fransa ve Nijerya Ekonomik İlişkilerini Güçlendiriyor

Fransa ve Nijerya Ekonomik İlişkilerini Güçlendiriyor

Fransa ve Nijerya’nın ekonomik ilişkileri yeni bir ivme kazanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'yu ağırladı. Tinubu'nun iki günlük resmi ziyaretiyle, Fransa-Nijerya ilişkilerinin derinleştirilmesi amacıyla önemli fırsatlar sunuldu.

İki Ülke Arasında Anlaşmalar İmzalandı

Tinubu'nun ziyareti, Nijeryalı bir liderin 20 yıl aradan sonra Fransa'ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olarak kaydedildi. Ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için tarım, gıda güvenliği, kültürel ve savunma alanlarında işbirliği anlaşmalarının imzalanmasına olanak tanıdı.

Bu kapsamda, Fransa ve Nijerya arasında Ortaklık Bildirgesi ve Nijerya’daki United Bank for Africa (UBA) ile Fransa arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Ayrıca, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile Nijerya hükümeti arasında bir niyet beyanı gerçekleştirildi. İki ülkenin maliye bakanları da enerji altyapısı ve toplu taşıma gibi alanlarda yatırımları öngören bir niyet beyanı imzaladı.

Ekonomik Yatırımlar İçin Yeni Fırsatlar

Nijerya, Afrika kıtasının önde gelen petrol üreticileri arasında yer alıyor. Ziyaretin, nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının altında yaşayan Nijerya için yeni ekonomik yatırım fırsatları sunabileceği belirtiliyor. Ayrıca, Fransa'nın diğer kıta ülkeleri ve eski Fransız sömürgeleri olan Burkina Faso, Mali ve Niger ile olan ilişkilerinde de canlanma fırsatı doğabileceği aktarılıyor.

Nijerya, sahra altı Afrika ülkeleri arasında Fransa’nın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor ve bu yeni işbirlikleri, iki ülke arasındaki ticaretin daha da artmasını hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Bir Koleksiyoner Hikayesi' Sergisini Ziyaret Etti
2
Gürcistan, AB Üyeliği Müzakerelerini 2028'e Kadar Gündeme Almayacak
3
Umman Sultanı Bin Tarık'tan Türkiye ile Güçlü İlişkiler Vurgusu
4
MSB'den Anormal Kitap Kapağı Açıklaması: Toplatılan Ders Notları
5
DSÖ: Lübnan'da İsrail Saldırılarından 241 Sağlık Çalışanı Öldü
6
Diyarbakır'da Narin Güran Davası: Delil Toplama Görüntüleri Dava Dosyasında
7
Gazze'de Soykırımın Kanıtları ve Medya Sempozyumu Başladı

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı