Fransa ve Nijerya Ekonomik İlişkilerini Güçlendiriyor

Fransa ve Nijerya’nın ekonomik ilişkileri yeni bir ivme kazanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'yu ağırladı. Tinubu'nun iki günlük resmi ziyaretiyle, Fransa-Nijerya ilişkilerinin derinleştirilmesi amacıyla önemli fırsatlar sunuldu.

İki Ülke Arasında Anlaşmalar İmzalandı

Tinubu'nun ziyareti, Nijeryalı bir liderin 20 yıl aradan sonra Fransa'ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olarak kaydedildi. Ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için tarım, gıda güvenliği, kültürel ve savunma alanlarında işbirliği anlaşmalarının imzalanmasına olanak tanıdı.

Bu kapsamda, Fransa ve Nijerya arasında Ortaklık Bildirgesi ve Nijerya’daki United Bank for Africa (UBA) ile Fransa arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Ayrıca, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile Nijerya hükümeti arasında bir niyet beyanı gerçekleştirildi. İki ülkenin maliye bakanları da enerji altyapısı ve toplu taşıma gibi alanlarda yatırımları öngören bir niyet beyanı imzaladı.

Ekonomik Yatırımlar İçin Yeni Fırsatlar

Nijerya, Afrika kıtasının önde gelen petrol üreticileri arasında yer alıyor. Ziyaretin, nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının altında yaşayan Nijerya için yeni ekonomik yatırım fırsatları sunabileceği belirtiliyor. Ayrıca, Fransa'nın diğer kıta ülkeleri ve eski Fransız sömürgeleri olan Burkina Faso, Mali ve Niger ile olan ilişkilerinde de canlanma fırsatı doğabileceği aktarılıyor.

Nijerya, sahra altı Afrika ülkeleri arasında Fransa’nın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor ve bu yeni işbirlikleri, iki ülke arasındaki ticaretin daha da artmasını hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.