Fransa ve Polonya, AB-MERCOSUR Anlaşmasına Karşı Ortak Vardılar

Fransa Meclisi, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasına karşı olan açıklamasını onayladı. Yaklaşık on gündür AB-MERCOSUR anlaşmasını protesto eden Fransız çiftçiler, hükümetin haksız rekabet yaratacağını savunduğu anlaşmaya karşı olumlu bir yanıt aldılar.

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, mevcut koşullarda söz konusu anlaşmanın "adil rekabet" koşullarını sağlamadığını vurguladı. Genevard, özünde tüm serbest ticaret anlaşmalarına karşı olduklarını ifade etti.

Oylama Sonuçları ve Senato Beklentisi

Fransa Meclisindeki oylamada, hükümetin AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı açıklaması 69 "hayır" oyuna karşılık 484 "evet" oyu ile kabul edildi. Paris hükümetinin bu hukuki bağlayıcılığı olmayan açıklamasına, Senato'nun da yapacağı oturumda destek vermesi bekleniyor.

Fransa’da, 18 Kasım tarihinden bu yana ülkenin farklı kentlerinde çiftçiler, AB-MERCOSUR anlaşmasını protesto etmek amacıyla traktörleriyle sokağa çıkarak valilik ve kamu binalarının önünde eylem yaptı. Son olarak, Franche-Compte bölgesinden yola çıkan çiftçiler, traktör konvoylarıyla Strazburg kentine ulaşmaya çalıştı ancak polis ekipleri, çiftçilerin Avrupa Parlamentosu (AP) binasına yaklaşmasına izin vermedi.

Polonya'nın Yanıtı

Polonya hükümeti de, Polonyalı çiftçilerin ve gıda güvenliğinin endişeleri doğrultusunda AB-MERCOSUR anlaşmasının mevcut haline karşı bir önergeyi kabul etti. Polonya Başbakanı Donald Tusk, bakanlar kurulu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, ülkesinin MERCOSUR ile serbest ticaret anlaşmasını bu haliyle kabul edemeyeceğini dile getirdi.

AB-MERCOSUR Ticaret Anlaşması Nedir?

AB ile MERCOSUR arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşması, taraflar arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını amaçlıyor. Anlaşma yürürlüğe girdiğinde, AB ülkeleri, otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine uygulanan gümrük vergi oranlarının düşmesini sağlayacak. Aynı zamanda, çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergilerinin azaltılmasıyla, MERCOSUR ülkeleri AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.