Fransa ve Senegal, Askere Çekilmeyi Düzenlemek İçin Komisyon Kuruyor

Fransa ve Senegal'den Tarihi Adım

Fransa ile Senegal, Fransız askerlerinin Senegal'den çekilme koşullarını belirlemek amacıyla ortak bir komisyon kurulmasına karar verdi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, bu komisyonun kurulma amacının, Fransa'nın askeri tesislerini 2025 yılı sonuna kadar devretmesi olduğu vurgulandı.

Yeni İşbirliği Planları

Açıklamada, “İki ülke, tüm tarafların stratejik önceliklerini dikkate alan savunma ve güvenlik alanında yeni bir işbirliği üzerine çalışmayı planlıyor.” ifadesine yer verildi. Bu gelişme, Fransa'nın Afrika'daki askeri varlığını yeniden şekillendirdiği bir dönemde gerçekleşiyor.

Fransa'nın Afrika'daki Varlığı

Son dönemde, sömürge döneminin sona ermesinden bu yana Afrika'daki asker bulundurduğu ülkelerin %70'inden fazlasından çekilmek zorunda kalan Fransa, kıtada yalnızca Cibuti ve Gabonda asker bulundurmaya devam edecek. Senegal de dahil olmak üzere, birçok Afrika ülkesi Fransa'dan, ülkelerindeki Fransız askerlerinin ayrılmasını talep etmişti.

Çekilme Süreci Hızlanıyor

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, ülkede bulunan yaklaşık 350 Fransız askerinin bu yıl içinde ayrılacağını açıklamıştı. Önceki dönemlerde Çad ve Senegal, ülkelerindeki Fransız askerlerinin çekilmesi sürecini başlatmıştı. Aynı zamanda, Mali, Nijer ve Burkina Faso, yaşanan askeri darbelerin ardından Fransa ile olan askeri işbirliği anlaşmalarını feshederek, ülkelerindeki Fransız askerlerini göndermişti.