Fransa ve Ürdün'den Gazze'de Zorla Yerinden Edilme Planına Sert Tepki

Fransa ve Ürdün, Gazze'de Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini ve vesayet içeren yeniden inşa planını kınadı; Macron ile Kral 2. Abdullah 22 Eylül hazırlıklarını görüştü.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 13:43
Macron ve Kral 2. Abdullah telefonda görüştü

Fransa ve Ürdün, İsrail'in yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü saldırıların hedefindeki Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini ve bölgenin vesayet altına alınmasını öngören yeniden inşa planına şiddetle karşı çıktıklarını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kral 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurdu. Macron, 22 Eylül'de New York'ta yapılacak İki Devletli Çözüm Konferansı'nın hazırlığı için Ürdün ile yakın işbirliği içinde olduklarını belirtti.

Macron, Kral 2. Abdullah'la birlikte Gazze'nin yeniden inşasına yönelik olarak nüfusun zorla yerinden edilmesi veya bölgenin vesayet altına alınmasını içeren herhangi bir plana şiddetle karşı olduklarını teyit ettiklerini kaydetti.

Uyarılar ve çözüm çağrıları

Fransa Cumhurbaşkanı, böyle bir planın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bölgede tam bir çıkmaza yol açacağı uyarısında bulundu. Macron, ayrıca İsrail’in Gazze kentindeki "askeri kara operasyonlarının kabul edilemez olduğunu" belirterek bunun "sonu gelmeyen bir çatışmaya" yol açabileceğini vurguladı.

Macron, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması, insani yardımların ulaştırılması ve Hamas'ın silahsızlandırılması çağrılarını yineleyerek iki devletli çözüm vurgusunu tekrarladı.

Uluslararası tartışma

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarda ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını belirterek, buradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin "çok daha iyi olacağını" savunmuştu.

Tarafların açıklamaları, 22 Eylül'deki konferans öncesi bölgedeki yeniden inşa planının uluslararası hukuk ve insani sonuçları üzerine tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

