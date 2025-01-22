Fransa ve Venezuela Arasında Diplomatik Kriz Derinleşiyor

Fransa, Venezuela'dan Diplomatik Sınırlama Talep Etti

Fransa, Venezuela'nın ülkesindeki Fransız diplomat sayısını azaltma kararına karşılık olarak, benzer bir talepte bulundu. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 20 Ocak'ta Venezuela'nın Paris Büyükelçiliğine, diplomat sayısını azaltmasına yönelik bir isteğin iletildiği belirtildi.

Fransız Diplomatlardan 5 Gün Süre

Açıklamada, büyükelçiliğe bağlı diplomatlara Fransız topraklarını terk etmeleri için 5 gün süre verildiği duyuruldu. Fransa'nın bu karşı adımı, Venezuela'nın daha önceki diplomat sayısını azaltma kararı ışığında alınan bir 'karşılıklı tedbir' olarak değerlendirilmektedir.

Venezuela'dan Diğer Ülkelere Müdahale İddiaları

Venezuela hükûmeti, geçtiğimiz hafta Fransa, Hollanda ve İtalya’ya karşı diplomatik kısıtlamalar getirmiş, bu ülkelerin büyükelçiliklerine akredite diplomat sayısını 48 saat içinde 3'e düşürmeleri gerektiğini bildirmişti. Açıklamada, bu kısıtlamaların arkasında bu ülkelerin 'düşmanca davranışlar' sergilediği ve 'aşırılık yanlısı gruplara destek verdiği' iddiaları yer alıyordu.

Fransa'nın Dış Müdahale İddialarına Yanıtı

Fransa, bu bağlamda Venezuela'nın Paris Maslahatgüzarı Arturo Enrique Gil Pinto'yu Dışişleri Bakanlığına çağırarak konuyu görüşmüştür. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Fransa'nın kendisine yöneltilen dış müdahale iddialarını kesin bir dille reddettiği vurgulanmıştır.