Fransa, Yapay Zeka Alanında 109 Milyar Avro Yatırım Yapacak

Fransa'nın Yapay Zeka Yatırım Planı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin gelecekte yapay zeka alanında 109 milyar avro yatırım yapacağını duyurdu. Bu açıklama, Paris'te gerçekleştirilen uluslararası Yapay Zeka Eylem Zirvesi öncesinde France 2 televizyonuna verdiği röportajda yer aldı.

Yatırımın Önemi ve Hedefler

Macron, bu yatırımı ABD’nin Stargate projesiyle eş değer olarak tanımlayarak, Fransa’nın bu alandaki iddiasını vurguladı. Yapay zeka alanında kamu ve özel sektör arasında işbirliğine dayalı küresel bir düzenleme oluşturulması gerektiğinin altını çizen Macron, ülkesinin bu yeni ilerleme çağına katılması gerektiğini ifade etti.

Eğitim ve İstihdam Fırsatları

Macron ayrıca, Fransa'da yapay zeka alanında eğitim gören yaklaşık 40 bin gencin bulunduğunu ve bu sayının 100 bine çıkarılacağını belirtti. Bu sayede, gençlere yapay zeka odaklı bir kariyer için gerekli becerilerin kazandırılması hedefleniyor.

Zirve ve Katılımcılar

Fransa'nın başkenti Paris'teki Grand Palais'de düzenlenecek Yapay Zeka Eylem Zirvesi, bugün başlayacak ve yarın sona erecek. Zirveye, çok sayıda devlet başkanı, bakan ve önde gelen teknoloji şirketlerinden temsilcilerin katılması bekleniyor.