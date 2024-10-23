Fransa Yargıtayı, Kanak Liderinin Tutukluluk Kararını Yeniden İncelemeye Aldı

Fransa Yargıtayı'ndan Önemli Karar

Fransa'nın Yargıtayı, Hint Pasifik'teki sömürge topraklarından Yeni Kaledonya'da mayıs ayında patlak veren bağımsızlık yanlısı gösterilerin ardından, burada gözaltına alınarak ana karaya getirilen bağımsızlık yanlısı lider Christian Tein'in tutukluğunun yeniden incelenmesine karar verdi.

Tutukluluk Kararının Gözden Geçirilmesi

Yargıtay, haziran ayında Fransa'nın 17 bin kilometre ötesindeki Yeni Kaledonya'dan getirilen Christian Tein ve diğer aktivist Steve Une'nin itirazlarını değerlendirdi. Sanıkların avukatı Claire Waquet, müvekkillerinin, gözaltındayken avukatlarıyla gerçekleştirdiği video konferans görüşmelerinin kaydedilmiş olabileceğini vurgulayarak, 'gizlilik ilkesinin' ihlal edildiği iddiasında bulundu. Yargıtay, tutukluluk prosedürüyle ilgili itirazları haklı bularak yeniden inceleme kararı aldı.

Fransa'ya Uçakla Transfer

Christian Tein, 19 Haziran tarihinde başkent Noumea'da tutuklanmış ve ardından özel bir uçakla Fransa'ya gönderilmişti. Tein ve beraberindeki aktivistler, Fransa'nın farklı hapishanelerine yerleştirildi. Avukatları, transfer sırasında müvekkillerinin haklarının aileli şekilde ihlâl edildiğini belirtti. Tien, Noumea'daki Saha Eylemleri Koordinasyon Birimi'nin (CCAT) lideridir.

Bağımsızlık Yanlılarının Talepleri

Fransız hükümetinin, yerli halkın seçimlerdeki etkisini azaltmayı amaçlayan bir anayasa reformunu devreye sokmak istemesine tepki gösteren bağımsızlık yanlıları, Tien ve diğer 4 aktivistin, ülkelerine geri gönderilmesini talep ediyor. Ayrıca, gelen Fransız güvenlik güçlerinin adadan çekilmesi ve Fransız Yüksek Komiserinin Ada'dan ayrılması konusunda da ısrarcılar.

BM'den Gelen Endişeler

Birleşmiş Milletler raportörleri, ağustosta yayımladıkları bildiride, tensil eden bağımsızlık yanlılarının Fransa hükümetinin anayasal reformuna barışçıl protestolarla karşı durduğunu ifade etti. Raportörler, Fransa'nın kanak halkının haklarını ihlal ettiğini ve dekolonizasyon sürecine engel olduğunu belirtti. Mayıs ayından bu yana, 2 bin 235 Kanak'ın tutuklandığı ve 500'den fazla kaybolma vakasının yaşandığı bildirildi.