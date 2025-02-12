Fransa, Yemen'deki Keyfi Gözaltıları Kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Fransa, Yemen'in kuzeyinde Husilere bağlı makamlarca alıkonulan bir Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanının hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, bu ülkedeki keyfi gözaltıları şiddetle kınadı.

Husilerin Gözaltı Uygulamaları

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, WFP çalışanının ocak ayından bu yana Husiler tarafından keyfi olarak insanlık dışı koşullarda gözaltında tutulduğu belirtildi. Hayatını kaybeden çalışanın yakınlarına başsağlığı dileyen Fransa, Husilerin Birleşmiş Milletler (BM), sivil toplum kuruluşu çalışanları ve diplomatik misyonlara yönelik keyfi gözaltılarını şiddetle kınadı.

Uluslararası İnsancıl Hukuk Vurgusu

Açıklamada, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak insani yardım çalışanlarının korunması çağrısı yapılırken, BM'nin bu ülkede yürüttüğü çalışmalara tam destek verildiği ifade edildi. 2017'den beri WFP'de görev yapan söz konusu çalışanın 23 Ocak'ta Husilere bağlı makamlarca keyfi olarak gözaltına alınan 7 yerel çalışandan biri olduğu ve 11 Şubat'ta hayatını kaybettiği bildirildi.