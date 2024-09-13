Fransa, Yeni Kaledonya'da Sokağa Çıkma Yasağını Uzattı

Fransız hükümeti, Yeni Kaledonya'da anayasal reform karşıtı protestolar sebebiyle sokağa çıkma yasağını 24 Eylül'e kadar uzattı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 18:36
Fransa, Yeni Kaledonya'da Sokağa Çıkma Yasağını Uzattı

Fransa'nın Yeni Kaledonya'daki Krizi

Fransız yönetimi, Hint Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da yerli halkın seçimlerdeki etkisini azaltacak anayasal reform çabalarına karşı çıkan bağımsızlık yanlılarını bastırma amacında olduğunu sürdürüyor. Bu çerçevede, adada uygulanan sokağa çıkma yasağını 24 Eylül'e kadar uzattı.

Gece Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanıyor

Fransız ana karasından yaklaşık 17 bin kilometre uzaktaki Yeni Kaledonya'da, hükümetin yerli halk ile yapılan antlaşmalara aykırı bir sunduğu anayasal reform önerisi nedeniyle başlayan huzursuzluklar devam ediyor.

Ülkede, Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 11 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu, güvenlik önlemleri artırıldı ve gece sokağa çıkma yasağı 16-21 Eylül'de 22:00-05:00, 21-24 Eylül'de ise 18:00-06:00 saatleri arasında uygulanacak.

Yeni Yasağın Detayları

İlgili tarihlerde, Yeni Kaledonya'da silah taşıma ve alkol satışı gibi faaliyеттер de yasaklanacak. Üstelik, belirli gruplar dışındaki vatandaşlar için akaryakıt ve yanıcı maddelerin satışı kısıtlanacak.

Kanağıların Tepkisi

Yerli halk Kanaklar, Fransa hükümetinin önerdiği anayasal reformun 1988'de imzalanmış olan Noumea Anlaşması'na aykırı olduğunu belirtiyor. Bu reform, hükümetin en az 10 yıl boyunca adada yaşayan Fransızların yerel seçimlerde oy kullanmalarına izin veriyor. 1998 yılında sağlanan özerklik, yerli halkın haklarını korumak amacıyla bir dizi düzenleme içeriyordu.

Bağımsızlık Referandumları

Yeni Kaledonya'da daha önce 2018, 2020 ve 2021 yıllarında bağımsızlık için referandumlar düzenlenmişti ve üçünde de "hayır" oyu çıkmıştı. Bağımsızlık yanlısı Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS), Fransız seçim sisteminin etkisini protesto ederek son yapılan referandumu boykot etmişti.

Macron'un Yaklaşımı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 23 Mayıs'ta adaya giderek bağımsızlık yanlılarıyla diyalog kurma çabası gösterse de reform tasarısını geri çekmeyeceğini açıkladı. Anayasal reformun geçabilmesi için Fransız Parlamento’sunun her iki kanadından onay alması gerektiği vurgulanıyor.

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