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Fransa, Yeni Kaledonya'da Sokağa Çıkma Yasaklarını 26 Ağustos'a Kadar Uzatıyor

Fransız hükümeti, Yeni Kaledonya'da sokağa çıkma yasaklarını uzattığını ve bölgedeki huzursuzluğu kontrol altına aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 00:26
Fransa, Yeni Kaledonya'da Sokağa Çıkma Yasaklarını 26 Ağustos'a Kadar Uzatıyor

Fransa, Yeni Kaledonya'daki Gerginliği Artırıyor

Fransız hükümeti, Hint Pasifik'te yer alan Yeni Kaledonya'da süren huzursuzluk nedeniyle sokağa çıkma yasaklarını 26 Ağustos'a kadar uzattığını duyurdu. Bu yasak, yerli halkın seçimlerdeki etkisini azaltmayı amaçlayan anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlılarının protestoları sırasında alındı.

Olayların Arka Planı

Yeni Kaledonya, Fransız anakarasından yaklaşık 17 bin kilometre uzakta bulunuyor. Hükümetin, daha önce yerli halk ile yaptığı anlaşmalara aykırı bir reform gerçekleştirmek istemesiyle başlayan olaylar 3 aydır devam ediyor. Hükümet, bölgeye 3 bin güvenlik görevlisi gönderdi ve bağımsızlık yanlılarını bastırmak için çeşitli önlemler aldı.

Hayatını Kaybedenler ve Ekonomik Etkiler

Son olarak, 15 Ağustos'ta güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, bu durum bölgedeki eğitim kurumlarının kapatılmasına yol açtı. Mayıs ayından bu yana devam eden operasyonlarda toplam 11 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, sokağa çıkma yasağı saatleri de 22.00-05.00 arasında uygulanmaya devam edecek.

Göç ve Ekonomik Dengesizlik

Yeni Kaledonya Sanayi ve Ticaret Odası (CCI) verilerine göre, artan siyasi belirsizlik ve ekonomik zorluklar nedeniyle yılın başından bu yana 6 bin kişi adayı terk etti. Bu durum, 13 Mayıs'ta başlayan olayların ardından geçen yılın aynı dönemine göre %200'lük bir artış gösterdi.

Diyalog İhtiyacı ve Gelecek Adımlar

Pasifik Adaları Forumu'ndan liderlerin öncülük ettiği bir misyon, bu ay sonuna doğru Yeni Kaledonya'ya giderek bağımsızlık yanlıları ile hükümet arasında diyalog sağlamaya yönelik çalışmalar yapması bekleniyor. 26-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Pasifik Adaları Forumu Zirvesi'nde, adadaki durum detaylı bir şekilde ele alınacak.

Kanakların Direnişi

Bölgedeki yerli halk olan Kanaklar, Fransız hükümetinin söz konusu anayasal reformunu 1988'de imzalanan Noumea Anlaşması'na aykırı buluyor. Bu reformla, en az 10 yıldır ada'da yaşayan Fransızların yerel seçimlerde oy kullanabilmesinin yolu açılmak isteniyor. Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS), Fransa'nın seçimlere olan etkisini artıran bu girişimi protesto etmekte kararlı.

Macron’un Açıklamaları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, reform tasarısına karşı çıkanlarla diyaloğa geçmek amacıyla 23 Mayıs'ta adaya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ancak, bu görüşmelerden sonra reform tasarısını geri çekmeyeceğini belirtti. Hükümetin, Fransız seçmen sayısını artırmak amacıyla yürürlüğe girmesi gereken anayasal değişiklik, iki meclisin ortak toplantısı olan Kongre'den geçmek zorunda.

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