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Fransa, Yeni Kaledonya'ya Misyon Gönderilmesini Kabul Etti

Fransa, Yeni Kaledonya'daki olayları araştırmak için Pasifik ülkelerinden misyon göndermeyi onayladı. Diğer detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:57
Fransa, Yeni Kaledonya'ya Misyon Gönderilmesini Kabul Etti

Fransa, Yeni Kaledonya'ya Misyon Göndermeyi Kabul Etti

Fransa, Hint-Pasifik bölgesindeki kolonisinde meydana gelen olayları incelemek üzere Pasifik ülkelerinden bir misyon gönderilmesine onay verdi. Bu misyon, 17 bin kilometre uzaktaki Yeni Kaledonya'da yaşanan son gelişmelerin araştırılması amacıyla oluşturulacak.

Fransa'nın Pasifik Büyükelçisi Açıklamalarda Bulundu

Fransa'nın Pasifik Büyükelçisi Veronique Roger-Lacan, Radio New Zealand ile yaptığı görüşmede, "Yeni Kaledonya'da Troyka misyonunu" olumlu bulduğunu ifade etti. Roger-Lacan, bu amaçla Pasifik Adaları Forumu Genel Sekreteri Baron Waqa ve Cook Adaları Başbakanı Mark Brown gibi yetkililere mektup gönderdiğini belirtti.

Diyalog ve Güvenlik Vurgusu

Roger-Lacan, "Bu, çok iyi bir fikir. Herkesin [Fransa ile] durumu değerlendirmesi önemli." diyerek, bölgede diyalogun devamının hayati önemde olduğunu vurguladı. Ayrıca, son aylarda Yeni Kaledonya'da yaşanan olayların "demokratik ve şeffaf sürece karşı çıkan bir avuç insan tarafından yönetildiğini" savundu ve Fransa'nın burada güvenliği sağladığını ileri sürdü.

Troyka Misyonu ve Siyasi İstişareler

Troyka olarak adlandırılan bölgesel siyasi istişare mekanizması, Cook Adaları Başbakanı Mark Brown, Tonga Başbakanı Siaosi Sovaleni ve Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka gibi liderleri kapsıyor. Geçtiğimiz ay PIF liderleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macrondan, forumun bakanlardan oluşan komitesinin Ada'nın başkenti Noumea'ya göndermesini istemişti.

Yeni Kaledonya'daki Olaylar ve Tepkiler

Yeni Kaledonya'da Fransa'nın anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlılarının 13 Mayıs'ta harekete geçmesiyle olaylar patlak verdi. Çıkan olaylarda 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Fransa hükümeti, bölgede olağanüstü hal ilan etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, olayların ardından anayasal reform girişimini askıya aldığını duyurdu.

Bağımsızlık yanlısı liderlerden Christian Tein de dahil olmak üzere 7 kişinin tutuklanmasının ardından başta polis merkezleri olmak üzere birçok bina ve araç ateşe verildi. Ülkede yerleşimci Fransız seçmenlerin artışı, yerel Kanak halkını azınlık halinde bırakacak değişikliklerin yapılabilmesi için Fransız Parlamentosu'nun onayını gerektiriyor.

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