Fransa'dan Katılan PKK'lı Terörist Irak'ta Teslim Oldu
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Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı teröristten birinin Fransa'dan katıldığı ve terör kamplarına gönderildiği tespit edildi. Güvenlik uzmanları, yurt içinden terör örgütüne katılımın azaldığına dair açıklamaların doğruluğunu bu olaya dayandırdı.
Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı teröristten birinin örgüte Fransa'dan katıldığı, ardından terör kamplarına gönderildiği belirlendi. Teröristlerden birinin Fransa'da yaşarken geçen sene terör örgütüne katıldığı ve Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına gönderildiği tespit edildi. Güvenlik uzmanları söz konusu durumu, 'yurt içinden terör örgütüne katılımın yok denilecek seviyeye indiğine' yönelik açıklamaların en büyük kanıtı olarak nitelendirdi.
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