Fransız-Alman Televizyonunda PKK Propagandası Yapıldı

ARTE Televizyonunda PKK Tartışması

Fransız-Alman ortak televizyon kanalı ARTE, "Avrupa'da PKK: Silahlı mücadele mi, terörizm mi?" başlıklı bir belgesel yayınlayarak terör örgütü PKK hakkında propaganda yaptı.

Öne Çıkan Röportajlar

Belgeselde Fransa Komünist Partisi (PCF) eski senatörü Laurence Cohen ile yapılan söyleşilere yer verildi. Ayrıca PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarının görüşlerine de geniş bir yer ayrıldı.

CDK-F’nin Savunmaları

Belgeselde, Fransa'daki PKK/KCK bağlantılı grupların çatı yapılanması olan Kürt Demokratik Konseyi (CDK-F) Eş Başkanı Şahin Polat ve sözcüsü Berivan Fırat ile mülakatlar yapılarak örgütün Avrupa'daki bağlantıları savunuldu.

Finansman Detayları

Belgeselin bir diğer önemli noktası, PKK/KCK'nın Fransa ve Avrupa genelindeki finansmanına odaklanmasıydı. Her yıl Avrupa'dan bu örgüte yaklaşık 20 milyon avro tutarında para aktarıldığı ifade edildi.