Fransız Askerleri Çad'dan 2025'te Çekilecek

Çad ve Fransa Arasındaki İşbirliği Sona Eriyor

Çad ile Fransa arasındaki işbirliği anlaşmasının sona ermesinin ardından, Fransız askeri birlikleri 31 Ocak 2025 tarihine kadar Çad'ı terk edecek. Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı İtno'nun Açıklamaları

İtno, Fransız askerlerinin geri çekilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dost ülkelerle ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Ülkemizin egemenliğine bağlı kalarak Çad’ın üstün çıkarlarını ön planda tuttuk" ifadelerine yer verdi.

Güvenlik Anlaşmasının Sona Ermesi

Çad hükümeti, 28 Kasım’da Fransa ile güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmasının sona erdiğini duyurmuştu. Fransız askerlerinin bir kısmı ise 10 Aralık tarihinde Çad’dan çekilmeye başlamıştı.