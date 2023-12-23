Fransız askerleri Nijerya'dan geri çekildi

Temmuz ayında ayaklanma başlatılan Nijerya'da son Fransız askerleri de geri çekildi. Bu haberle birlikte Nijerya Fransa'nın sömürüsü olmaktan çıktı.

Fransız askerleri Nijerya'dan geri çekildi
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Nijerya'dan kalkan son uçak kalan Fransız askerlerini de ülkeden uzaklaştırdı. 154 Fransız askerinin yer aldığı uçağın havalanması ile birlikte Nijerya'da bulunan Fransa üssü Nijer güçlerine teslim edilmiş oldu.

Fransa askeri gücünün geri çekilmesi yönetimdeki cunta ve destekçilerinin sevinç gösterileri ile kutlamaya dönüştü.

Nijerya'da Temmuz ayında yapılan darbe ile başa gelen yeni rejim yabancı askerlerin ülkeden geri çekilmesine yönelik çağrı yapmıştı.

Darbe öncesinde Nijerya'da 1500 Fransız personel bulunuyor ve terör karşı operasyonlara katılım gösteriyordu. Özellikle Sahel bölgesi en çok terör olaylarını yaşandığı yerler arasında gösteriliyor. 

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