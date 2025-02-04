Fransız Bisikletçiler Avrupa Turunda Edirne'yi Ziyaret Etti

Fransız Bisikletçilerin Avrupa macerası sürüyor

İtalya'nın Napoli kentinden bisikletleriyle Avrupa turuna çıkan 4 Fransız arkadaş, Edirne'ye ulaştı. Felix Roulleaux, Emilien Dubos, Marion Escourbiac ve Nicolas Falampin, yeni ülkeler keşfetmek amacıyla bu yolculuğa karar verdiler.

Turun Detayları

Bisikletli dostlar, 6 Ocak tarihinde Napoli'den ayrılarak İtalya'nın ardından Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaştılar. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan ekip, Edirne'de kısa bir gezi yaparak ünlü tava ciğerinin tadını çıkardılar.

Keyifli Yolculuk Deneyimleri

Felix Roulleaux, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Napoli'den İstanbul'a olan bisiklet turunun oldukça keyifli geçtiğini belirtti. Günde 60 ila 80 kilometre arasında yol katettiklerini vurgulayan Roulleaux, rotanın zorluğuna bağlı olarak katettikleri mesafenin değiştiğini ifade etti. Ayrıca, kış aylarından dolayı günlerin kısa olması nedeniyle akşam hava kararmadan yolculuğa son verdiklerini aktardı.

İstanbul Planları

Roulleaux, İstanbul'da birkaç hafta geçirip Fransa'ya dönmeyi planladıklarını, Ayasofya gibi tarihi yerleri ziyaret etmek için sabırsızlandıklarını belirtti. Arkadaşları da tur boyunca yerel halkın bisikletlilere olan nazik tutumlarına teşekkür ettiler.

Nicolas Falampin, bir yıldır bu tura hazırlık yaptığını ve manzaraların harika olduğunu ifade ederken, Emilien Dubos da İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Marion Escourbiac ise İstanbul'un ardından Karadeniz sahil yollarını takip ederek turunu Gürcistan'da sonlandırmayı düşündüğünü ekledi.

İtalya'nın Napoli kentinden bisikletleriyle Avrupa turuna çıkan 4 Fransız arkadaş, Edirne'ye ulaştı.

İtalya'nın Napoli kentinden bisikletleriyle Avrupa turuna çıkan 4 Fransız arkadaş, Edirne'ye ulaştı.