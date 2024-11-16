Fransız Çiftçiler, 18 Kasım'da Ülke Genelinde Gösterilere Başlıyor

Fransız Çiftçiler, 18 Kasım'dan İtibaren Sokağa Çıkıyor

Fransa'da çiftçiler, Avrupa Birliği (AB) ile MERCOSUR ülkeleri olan Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay arasındaki ticaret anlaşmasına sert bir şekilde karşı çıkmak için 18 Kasım tarihinden itibaren gösteriler düzenleyecek.

Gösteriler Valilik Binalarında ve Kavşaklarda Yapılacak

Fransa'nın önde gelen çiftçi sendikalarının çağrısıyla organize edilen bu eylemler, ülke genelindeki valilik binalarının önünde ve kavşaklarda gerçekleştirilecek. Çiftçiler, AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasının haksız rekabete yol açacağı gerekçesiyle bu anlaşmanın imzalanmasını talep etmeyecekler.

Devam Eden Eylemler ve Geçmişteki Protestolar

Fransız çiftçilerinin eylemlerinin Aralık ayının ortasına kadar sürmesi bekleniyor. Bu yılın başlarında gerçekleşen yol kapatma eylemleri, hükümetin tarım sektöründe bazı reformlar vaadinde bulunması üzerine son bulmuştu. Hükümetin çiftçilere verdiği sözler arasında AB ile MERCOSUR arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasının askıya alınması da bulunmaktaydı.

Hükümetin Duruşu

Fransız hükümeti, bu ticaret anlaşmasının kabul edilemez olduğunu çünkü çiftçiler açısından haksız rekabete yol açacağına inandıklarını belirtmiş ve çiftçi hakları için Avrupa çapında bir mücadelenin verilmesi gerektiğinin altını çizmiştir.

AB-MERCOSUR Ticaret Anlaşmasının Detayları

AB ile MERCOSUR arasındaki serbest ticaret anlaşması, tarım ürünleri ve diğer mallar için gümrük vergilerinin önemli bölümünün kaldırılmasını öngörüyor. Anlaşmanın hayata geçmesi durumunda, AB ve MERCOSUR arasındaki mal ticaretindeki gümrük vergi oranları düşecek, özellikle et, tavuk ve şeker gibi tarım ürünleri daha kolay bir şekilde ticarete konu olabilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.