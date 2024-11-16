DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.138.255,93 0,17%

Fransız Çiftçiler, 18 Kasım'da Ülke Genelinde Gösterilere Başlıyor

Fransız çiftçiler, AB ile MERCOSUR arasındaki ticaret anlaşmasına karşı 18 Kasım'dan itibaren ülke genelinde gösteri yapacak.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 13:12
Fransız Çiftçiler, 18 Kasım'da Ülke Genelinde Gösterilere Başlıyor

Fransız Çiftçiler, 18 Kasım'dan İtibaren Sokağa Çıkıyor

Fransa'da çiftçiler, Avrupa Birliği (AB) ile MERCOSUR ülkeleri olan Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay arasındaki ticaret anlaşmasına sert bir şekilde karşı çıkmak için 18 Kasım tarihinden itibaren gösteriler düzenleyecek.

Gösteriler Valilik Binalarında ve Kavşaklarda Yapılacak

Fransa'nın önde gelen çiftçi sendikalarının çağrısıyla organize edilen bu eylemler, ülke genelindeki valilik binalarının önünde ve kavşaklarda gerçekleştirilecek. Çiftçiler, AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasının haksız rekabete yol açacağı gerekçesiyle bu anlaşmanın imzalanmasını talep etmeyecekler.

Devam Eden Eylemler ve Geçmişteki Protestolar

Fransız çiftçilerinin eylemlerinin Aralık ayının ortasına kadar sürmesi bekleniyor. Bu yılın başlarında gerçekleşen yol kapatma eylemleri, hükümetin tarım sektöründe bazı reformlar vaadinde bulunması üzerine son bulmuştu. Hükümetin çiftçilere verdiği sözler arasında AB ile MERCOSUR arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasının askıya alınması da bulunmaktaydı.

Hükümetin Duruşu

Fransız hükümeti, bu ticaret anlaşmasının kabul edilemez olduğunu çünkü çiftçiler açısından haksız rekabete yol açacağına inandıklarını belirtmiş ve çiftçi hakları için Avrupa çapında bir mücadelenin verilmesi gerektiğinin altını çizmiştir.

AB-MERCOSUR Ticaret Anlaşmasının Detayları

AB ile MERCOSUR arasındaki serbest ticaret anlaşması, tarım ürünleri ve diğer mallar için gümrük vergilerinin önemli bölümünün kaldırılmasını öngörüyor. Anlaşmanın hayata geçmesi durumunda, AB ve MERCOSUR arasındaki mal ticaretindeki gümrük vergi oranları düşecek, özellikle et, tavuk ve şeker gibi tarım ürünleri daha kolay bir şekilde ticarete konu olabilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Boğazı, Bir Gemi Arızası Nedeniyle Çift Yönlü Geçişlere Kapandı
2
Eskişehir'de Maden Ocağında İşçi Öldü: Tayfun Akman Hayatını Kaybetti
3
Türk Kızılay'dan Kan Bağışı ve HIV İddialarına Yanıt
4
İstanbul'da Tur Teknesi ile Balıkçı Teknesi Çarpıştı
5
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı
6
Rusya, Donetsk'te İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç'u Vefat Yıl Dönümünde Andı

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek