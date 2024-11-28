Fransız Çiftçilerden Sembolik Protesto: INRAE Önünde Beton Duvar

Fransız Çiftçilerden Sembolik Protesto

Fransa'nın başkenti Paris'te, çiftçiler, destek verilmediği gerekçesiyle eleştirdikleri Ulusal Tarım, Gıda ve Çevre Araştırma Enstitüsü (INRAE) önünde beton bloklarla sembolik bir duvar ördü. Çiftçiler, sabah saatlerinde INRAE binasının önünde toplanarak eylemlerini gerçekleştirdi.

Ördükleri duvarın üzerine turuncu boyayla "Dolandırıcı INRAE" yazan eylemciler, ayrıca "Fransa, hala çiftçilerini istiyor musun?" yazılı bir afiş de asarak dikkat çekti. Çiftçiler, INRAE'nın 1 milyar avroluk bütçesine rağmen kendilerine destek vermek için herhangi bir çaba göstermediğini savunarak, duvarda "Bir işe yaramıyor, satılık." mesajını da taşıdılar.

Devam Eden Protestolar

Buna ek olarak, Fransa'da 18 Kasım'dan bu yana Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasına karşı çiftçilerin eylemleri devam ediyor. Traktörleriyle gerçekleştirilen eylemler, ülke genelinde geniş bir katılımla sürmekte.

26 Kasım'da Fransa Meclisi'nin ardından, Senato da Paris hükümetinin AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı yaptığı açıklamayı destekledi. Yapılan oylama sonucunda 338 kabul oyu ile hükümetin açıklaması onaylandı. Ancak, bu açıklamanın hukuki bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

AB-MERCOSUR Anlaşmasının İçeriği

AB ile MERCOSUR arasında yapılması planlanan serbest ticaret anlaşması, taraflar arasındaki ticaret ilişkilerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Anlaşma, gümrük vergilerinin büyük çoğunluğunun kaldırılmasını ve AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine yönelik gümrük vergi oranlarının düşürülmesini öngörüyor. Eğer anlaşma yürürlüğe girerse, AB ile MERCOSUR arasındaki tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergileri azalacak ve Güney Ortak Pazarı ülkeleri, AB pazarına et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.