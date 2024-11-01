Fransız Doktor Pascal Andre: Gazze'de Hastane Kalmadı

Fransız Doktor Gazze'deki Durumu Değerlendiriyor

Gazze'de görev yapan Fransız acil servis doktoru Pascal Andre, bölgedeki sağlık sisteminin çökme aşamasına geldiğini bildirdi. Andre, Şubat 2023'te Gazze'nin Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi'nde görev yaptı ve burada hastanelerin işlevselliğinin neredeyse sıfıra indiğini vurguladı.

Yabancı Sağlıkçıların Durumu

Andre, bölgede hayatta kalan sağlıkçılardan birçoğunun yardım kamyonlarının Gazze'ye girişine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kamyonların geçişinin oldukça sınırlı olduğunu ifade eden Andre, uluslararası baskılara rağmen Gazze'deki yaralıların tedavi için bölge dışına çıkarılamadığını açıkladı.

Bölgedeki İnsanlık Drama

Andre, "Bölgedeki hastaneler neredeyse işlevsel değil. Kuzeyde son günlerde tahliye edilen hastalar son derece kötü şartlarda", diyerek bölgedeki sağlık sorunlarının boyutunu gözler önüne serdi. Ayrıca, sağlık çalışanlarının sadece hastaları tedavi etmekle kalmayıp, aynı zamanda bu durumun sebepleri üzerine düşünmek zorunda olduklarını da belirtti.

Uluslararası Cevapsızlık Eleştirisi

Andre, Gazze'ye giden yabancı sağlıkçıların çok az sayıda olduğunu, ve bunu uluslararası kamuoyuna duyurmak için çaba gösterdiklerini ifade etti. "Hukukun temeline uyulmadığı sürece Batılı ülkeler itibarını kaybedecek", diyen Andre, Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki işbirliğinin derhal durdurulması gerektiğini ekledi.

İnsanlık İçin Bir Çağrı

Andre, Gazze'deki insanların acılarının artmasına rağmen, bölgedeki Filistinlilerin sağlıkçılara "barış içinde yaşamak istiyoruz" mesajı gönderdiğini iletti. Herkesin sesinin duyulabilmesi gerektiğini vurguladı.

Medya ve Şu Anki Durum

Medya tarafında yaşanan dengesizliklere de dikkat çeken Andre, olayların aktarımında eşitsizliğin olduğunu belirtti. Gazze hakkında yapılan haberlerde, yaşanan dramın tam anlamıyla yansıtılmadığını ifade etti.

Son olarak, Gazze'ye gelen sağlıkçıların orada tanık oldukları olayların sorumlularının merhamet göstermesi gerektiğini belirterek, "Hukuka inanan herkes, bu duruma daha fazla sessiz kalmamalı" çağrısını yaptı.