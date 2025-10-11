Fransız Gazeteci Hicham Rami: Aşdod'da 'Terörist' Muamelesi

Hicham Rami: Aşdod'da alıkonulma ve cezaevi koşulları

MUHAMMET TARHAN - Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan Fransız gazeteci Hicham Rami, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Gemiye müdahale ve gözaltı

Rami, gemilerine İsrail askerlerinin çok agresif ve şiddet dolu müdahalesiyle el konulduğunu söyledi. Gemideki görevinin sivil gönüllüler ve insani yardım doktorlarının eylemini haberleştirmek olduğunu belirten Rami, Gazze kıyısına yaklaşık 120 mil uzaklıkta, saat 04.30-05.00 civarında iki helikopter, botlar ve sürat teknelerinin karanlıkta ışıklarını kapatarak yaklaştığını anlattı.

Rami, askerlerin ağır silahlarla geldiklerini, bağlantıları kestiklerini ve herkese susmalarını, ellerini havaya kaldırmalarını söylediklerini belirtti. Ardından geminin kontrolünün ele geçirildiğini ve mürettebatın Aşdod'a götürüldüğünü ifade etti.

Gemide bazı yolcuların ve gazeteci arkadaşlarının İsrail askerleri tarafından darbedildiğini söyleyen Rami, "Tek kelime etmemizi istemiyorlardı. Teknede bazı arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı dövdüler, en az 2 ya da 3 kişi dövüldü. Üzerlerinde 'Free Palestine' yazan tişörtleri çıkarmak istemeyen 2 kişiyi ayırdılar. Aşdod'a giderken bazıları kelepçelendi." dedi.

Rami, gemidekilerin su ve asgari yiyecek dışında hiçbir şey verilmeden tutulduğunu ve konuşmalarına izin verilmediğini kaydetti.

Aşdod Limanı ve cezaevi süreci

Aşdod Limanı'na varıldıklarında israilli güçlerin kendilerine çok kötü muamele ettiğini söyleyen Rami, limana varır varmaz 2 saat boyunca diz çöktürülerek bekletildiklerini aktardı. "Aşdod'a vardığımda gözlerim bağlıydı, ellerim kelepçeliydi. Bana 'terörist' dediler. Ben gazeteciyim, işimi yapıyordum ama bana sürekli 'terörist' diye bağırdılar." diye konuştu.

Rami, daha sonra çölde yüksek güvenlikli bir cezaevine gönderildiklerini ve burada kendilerinin 'terörist' diye tanımlananların tutulduğu bir yere konulduğunu söyledi. Cezaevine varınca tekrar gözlerinin bağlandığını, demir parmaklıklar ardına konup yerde oturtulduklarını, üstlerinin arandığını ve bir noktada tamamen çıplak hale getirildiklerini aktardı. Ardından kendisine tekrar kıyafet verildiğini belirtti.

Alıkonulma sürecinin 2 gün sürdüğünü söyleyen Rami, bazı arkadaşlarının izole edildiğini ve kendilerinin bu kişilere halen ulaşamadıklarını belirtti.

Cezaevindeki koşullar ve sağlık sorunları

Rami, cezaevinde bazı tutukluların hayati öneme sahip ilaçlarına erişim sağlanmadığını, yiyeceğin asgari düzeyde olduğunu ve suyun sadece musluk suyu olduğunu söyledi. "Birçok kişi bu yemekleri almadı. (İsrail güçleri) gece bağırıyorlardı, ışıkları açıyorlardı, bizi uyandırıyorlardı. Yeterince uyuyamadık. Hakaretler ve bu tür davranışlarla bize böyle muamele ettiler." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye dönüş ve uluslararası çağrı

Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul Havalimanına getirilen Rami, İstanbul'da gördükleri ilgiden memnuniyetini dile getirdi: "Son 3 günü çok gergin, çok aşağılayıcı insanların arasında geçirdik. İstanbul'a varır varmaz Türk halkı bizi çok sıcak karşıladı. Açıkçası, bize insan gibi davranan insanları görmek rahatlatıcı ve bunun için çok minnettarım."

Yaşadıkları zorlukların Gazze halkının çektiği acılarla kıyaslanamayacağını vurgulayan Rami, "Bizim acımız, Gazze halkının şu anda çektiği acılarla kıyaslanamaz. Asıl mesajım Gazze'ye iyi bakmamız gerektiğidir. Uluslararası toplumun hemen bir şeyler yapması gerekiyor." dedi.

Uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunan Rami, "Bizler sadece Gazze'ye gidip Gazze halkı için bir çözüm bulmak isteyen siviller, bağımsız gazeteciler ve sağlık görevlileriyiz. Şimdi harekete geçmesi gereken uluslararası toplumdur. Tüm Avrupa ülkeleri, Türkiye, Arap ülkeleri, BM yetkisiyle gelip Gazze'deki duruma müdahale etmeli. İsrail'in tüm Gazze Şeridi'ni kontrol altına almasına izin veremeyiz. Neler olduğunu bilmiyoruz. Bir gazeteci olarak konuşuyorum. Dünyanın her yerinden uluslararası gazetecileri tanıklık etmeleri ve enkazın altında ne olduğunu görmeleri için (Gazze'ye) göndermeliyiz." diye konuştu.

Rami, uluslararası toplumun hızlı hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Şu anda (Gazze'ye) ulaşamadık ancak bir gün başaracağız." dedi.

