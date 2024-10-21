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Fransız Güçleri Yeni Kaledonya'da Sokağa Çıkma Yasağını Uzattı

Fransa, Yeni Kaledonya'daki sokağa çıkma yasağını 4 Kasım'a kadar uzattı. Ada'daki gerilim ve bağımsızlık talepleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 12:54
Fransız Güçleri Yeni Kaledonya'da Sokağa Çıkma Yasağını Uzattı

Yeni Kaledonya'da Sokağa Çıkma Yasağı Devam Ediyor

Fransız hükümeti, Hint Pasifik bölgesindeki kolonisi Yeni Kaledonya'da, mayıs ayında patlak veren bağımsızlık yanlısı gösterilere yanıt olarak, gece saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağını 4 Kasım'a kadar uzatma kararı aldı.

Açıklama ve Güvenlik Önlemleri

Ada'daki Fransız Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, güvenlik tedbirlerinin sıkı bir şekilde devam edeceği bildirildi. Yeni Kaledonya'da, silah satışına, kullanımı ve transferine yönelik yasakların yanı sıra, toplanma ve yürüyüşlere dair yasakların da sürdürüleceği açıklandı. Özellikle 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının, 4 Kasım tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi.

Yeni Kaledonya’da, bu sokağa çıkma yasağı yaklaşık 4 aydır sürmekte. Fransa’ya 17 bin kilometre mesafede yer alan bu adada, hükümetin yerli halkın seçimlerdeki etkisini azaltmaya yönelik yeni anayasal reformuna karşı tepkiler devam ediyor.

Yerli Halkın Talepleri

Mayıs ayında anayasal reformu protesto eden yerli Kanak halkı, Fransa'ya gönderilen tutuklu bağımsızlık yanlısı liderlerin geri gönderilmesini talep etmekte. Ayrıca, Türkü olması adına yerel yönetimlerde yapılan değişikliklerinin iptal edilmesi isteniyor. Ayrıca, Fransa tarafından adaya gönderilen 3 bin kişilik güvenlik gücü ile birlikte, Yeni Kaledonya’daki Fransız Yüksek Komiseri Louis Le Franc ve savcı Yves Dupas'ın bölgeden ayrılması gerekliliği vurgulandı.

Kanakların Anayasa Reformuna Tepkisi

Kanaklar, Fransız hükümetinin önerdiği anayasa reformunun, 1988'de imzalanmış olan Noumea Anlaşması'na aykırı olduğunu ifade ediyor. Bu reformla, en az 10 yıldır adada bulunan Fransızların yerel seçimlere katılma hakkı tanınmış oluyor. 1998'de Noumea Anlaşması ile özerklik kazanmış olan Yeni Kaledonya, bu anlaşmayla birlikte yerli halkın kendi toprakları üzerindeki azınlık statüsünü koruma altına almak için, ancak 1998 öncesinde adada yaşayanlar ve onların çocukları için oy kullanma hakkı tanımaktaydı.

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