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Fransız Milletvekillerinden Netanyahu'ya Sert Tepki

Fransız milletvekilleri, Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına sert bir dille karşı çıktı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 17:34
Fransız Milletvekillerinden Netanyahu'ya Sert Tepki

Fransız Milletvekillerinin Netanyahu'ya Tepkisi

Fransız milletvekilleri, Gazze'de artan can kaybı sayısının 40 bine yaklaşmasına rağmen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmaya sert tepki gösterdi. Netanyahu, burada yaptığı konuşmada Gazze'nin Refah kentindeki sivil ölümlerinin 'neredeyse yok denecek kadar az' olduğunu savunmuştu.

Solcu İttifaktan Gelen Tepkiler

Fransa'da yapılan erken genel seçimlerde en fazla sandalye kazanan solcu ittifakın önde gelen partisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekilleri, Netanyahu'yu "bir savaş suçlusu" olarak nitelendirerek, ABD Kongresi'nde alkışlanmasını kınadı. LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Netanyahu'nun karşılanma şeklini "utanç verici" olarak değerlendirdi.

Rashida Tlaib'e Destek

Panot, ayrıca, Netanyahu'nun konuşması sırasında elinde "savaş suçlusu" ve "soykırım suçlusu" yazılı dövizlerle yer alan Filistin asıllı ABD Kongresi üyesi Rashida Tlaib'e destek verdi. Legavre ise, Jerome Legavre, sosyal medya üzerinden Netanyahu'nun yaptıklarıyla ilgili sert ifadelerde bulundu ve, "Gazze'de katliamlar sürerken, bu kişinin ABD Kongresi'nde ağırlanması kabul edilemez" dedi.

Protestolar Sürüyor

LFI milletvekili Thomas Portes, Netanyahu'nun ağırlanmasını "mutlak bir utanç" olarak tanımlayarak, bu duruma karşı çıkan herkesi desteklediğini belirtti. Netanyahu, yaptığı yaklaşık 1 saatlik konuşmada, Gazze'deki sivil kayıplarının düşük olduğunu ve bu süreçte açlık yaşanmadığını ifade etmiş, konuşması sık sık ayakta alkışlarla kesilmişti.

Bu arada, birçok Filistin destekçisi de başkent Washington sokaklarında, Netanyahu'nun kaldığı otel etrafında protestolar düzenleyerek, duruma karşı seslerini yükseltti.

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